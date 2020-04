박현영 기자

[데일리한국 박현영 기자] 쌍용자동차가 고객들에 대한 존중(Respect)의 마음을 표현하기 위해 완전히 새로워진 리스펙(RE:SPEC) 코란도·티볼리 출시했다.쌍용차는 커넥티드카 서비스 인포콘(INFOCONN)을 신규 적용하고 고급편의사양 및 첨단안전사양을 기본 적용(RE:SPEC)한 모델을 선보인다고 2일 밝혔다.쌍용차 측은 “상품성을 높이면서 경쟁모델보다 경쟁력 있는 메인트림 가격을 책정해 최고의 가치를 선사한다”면서 “업계 최고 수준의 커넥티드 서비스 인포콘을 탑재, 첨단 기술이 선사하는 즐거움과 편의성을 만끽할 수 있다”고 설명했다.쌍용차의 첨단 커넥티드 기술 인포콘(INFOCONN)이 코란도와 티볼리 등 두 모델에 최초로 적용된다. 먼저 적용 모델들은 △안전 및 보안(Safety&Security) △비서(Assistance) △정보(Wisdom) △즐길거리(Entertainment) △원격제어(Over the air) △차량관리(Monitoring) 등 전방위 서비스를 제공한다.이를 통해 텔레매틱스의 편리함과 자체 제공 엔터테인먼트 콘텐츠의 즐거움을 한꺼번에 누릴 수 있다는 점은 경쟁 모델들과 차별화되는 인포콘만의 강점이라고 쌍용차 관계자는 설명했다.리스펙 코란도(KORANDO)는 엔트리 트림인 C:3 플러스부터 상위트림 사양이었던 듀얼존 풀오토 에어컨과 통풍시트를 기본적용해 합리적 가격에 높은 상품성을 제공한다.메인트림 C:5 플러스 선택 시 고객들이 가장 선호하는 9인치 내비게이션과 첨단주행보조기술 인텔리전트 어댑티브 크루즈 컨트롤(IACC, 고속도로 및 일반국도에서 사용 가능)을 기본 적용해 상품성을 강화했다. 그러나 가격을 거의 동결, 가성비를 확보했다.리스펙 코란도의 판매가격은 트림별로 가솔린 모델 △C:3 2197만원 △C:3 PLUS 2287만원 △C:5 2331만원 △C:5 PLUS 2509만원 △C:7 2831만원, 디젤 모델은 트림별로 163만원을 추가해 선택할 수 있다,리스펙 티볼리(TIVOLI) 가솔린 모델은 코란도에 이어 저공해차 3종 인증을 받아 혼잡통행료 면제 공영주차장 할인 등 혜택을 누릴 수 있다.티볼리에는 차선중앙유지보조(CLKA) 기능을 신규 적용했다. 메인트림이라고 할 수 있는 V3 모델부터 △긴급제동보조(AEBS) △스마트하이빔(HBA) △앞차출발알림(FVSA) 등 첨단운전자보조기술(ADAS)을 기본으로 탑재했다. 높은 안전성을 보장 받을 수 있도록 하면서도 소형 SUV 메인트림 중 유일하게 판매가를 1900만원대로 책정, 가격 경쟁력을 확보했다.여기에 △전방감지센서 △듀얼존 풀오토 에어컨 △무선충전패드 등 안전성과 편의성을 높여 줄 고객 선호 사양을 기본 적용했다.리스펙 티볼리의 판매가격은 트림별로 가솔린 모델 △V:1(M/T) 1640만원 △V:1(A/T) 1796만원 △V:3 1999만원 △V:5 2159만원 △V:7 2235만원 등이다. 디젤 모델은 △V:3 2,219만원 △V:5 2,379만원 △V:5 2,455만원으로 책정됐다.