박창민 기자

[데일리한국 박창민 기자] 대우건설은 자사 아파트 브랜드인 ‘푸르지오’가 독일 함부르크에서 열린 'IF 디자인 어워드 2020'에서 본상을 수상했다고 10일 밝혔다.IF 디자인 어워드는 1953년 시작된 디자인 분야의 최고 권위의 상으로 독일의 레드닷, 미국의 IDEA와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 평가받는 상이다.이번 IF 디자인 어워드 2020에는 전 세계 56개국 7298개 출품작이 경쟁을 벌였으며, 78명의 세계적 디자인 전문가들이 심사했다.심사 결과를 토대로 △제품 △커뮤니케이션 △패키지 △서비스디자인 △건축 △인테리어 △프로페셔널 컨셉 등 총 7개 분야에 시상이 이뤄졌으며, 푸르지오는 커뮤니케이션 부문에서 상을 받았다.대우건설의 푸르지오는 지난해 3월 브랜드 리뉴얼을 통해 ‘Natural Nobility'(본연이 지니는 고귀함)을 브랜드 철학으로 재정립하고, 기존의 친환경 이미지에 세련되고 고급스러운 이미지를 더했다. 특히 BI(Brand Identity) 변화뿐만 아니라 아파트 외관, 조경, 커뮤니티 시설 등 상품 전반적인 혁신을 이뤘다는 평가를 받고 있다.대우건설 관계자는 “푸르지오 브랜드는 지난해 국내 최고 권위의 Good Design 수상에 이어 세계 최고 권위의 IF 디자인 어워드에서도 탁월한 디자인 능력을 인정받았다”며 “푸르지오의 브랜드 아이덴티티가 국제 무대에서도 통하는 것을 입증한 것”이라고 말했다.