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Àç»ý¿¡³ÊÁö 3020´Â 2030³â±îÁö Àç»ý¿¡³ÊÁö ¹ßÀü ºñÁßÀ» 20%·Î È®´ëÇÏ°Ú´Ù´Â Á¤ºÎÀÇ Àü·Â¼ö±Þ±âº»°èÈ¹ÀÌ´Ù.
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