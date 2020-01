현대건설 DNA '열정' 주제…오는 13일~17일 계동사옥서 열려

박창민 기자

[데일리한국 박창민 기자] 현대건설이 2020년 새해를 맞이해 회사의 고유 DNA인 ‘열정’을 주제로 사진전을 마련했다.현대건설은 오는 13일부터 17일까지 닷새간 서울 종로구 계동 본사 사옥 1층 로비에서 '건설 is 열정 ; 현대적인 삶, 건설적인 사람’ 사진전을 개최한다고 6일 밝혔다.이번 사진전은 지난해 9월 래퍼 키썸과의 ‘건설 is Challenge’에 이어 현대건설이 두 번째로 선보이는 아티스트 콜라보레이션(Artist Collaboration)으로, 이원석 공간사진작가와 함께한다.사진전은 건설 현장에서 일하는 현대건설人(인)의 열정을 예술작품을 통해 바라봄으로써 일반인들의 이해를 높이기 위해 기획됐다.이원석 작가는 이번 전시를 위해 현대건설이 시공 중인 ‘서울제물포로지하화’, ‘힐스테이트 신촌’, ‘김포고촌 물류시설’, ‘부산항 신항 서컨테이너터미널’, ‘세종-포천 고속도로’ ‘‘힐스테이트 이진 베이시티’ 등 총 6개 현장을 방문했다.이 작가는 건설 현장 업무가 시작되는 시간부터 종료되는 시간까지 임직원들과 함께 생활하며, 현장 직원들의 모습을 사진작가의 섬세한 관찰력과 감수성 어린 시선으로 촬영했다.특히 이번 전시에는 사진전의 기획 의도를 명확히 전달하고자 건설 현장에서 자주 사용하는 비계를 설치해, 건설 현장에 접근하기 어려운 일반인들에게 사진과 함께 건설업의 특성을 이해하고 새로운 공간을 경험해볼 수 있도록 했다.비계는 높은 곳에서 일할 수 있도록 설치하는 임시가설물이나 임시가설물을 지지하는 구조물이다.이 작가는 ‘공간과 철학의 유기적인 조화를 표현하는 사진작가’로 현재 스튜디오 카리야스(KARIYAS Art Base) 대표이며, 미국환경경험디자인협회 SEGD(Society for Experiential Graphic Design Award)에서 수상한 이력이 있다.이 작가는 “건설현장에 가보니 모든 것이 그냥 지어지는 게 아니라 ‘사람을 통해 만들어진다’는 생각이 들었다”며 “기계보다는 인간이 더 우선시되는 무언가의 휴먼파워가 느껴졌다”고 밝혔다.현대건설 관계자는 “우리 일상을 구성하는 생활공간과 편의시설 곳곳에 현대건설人의 열정과 장인정신이 녹아있다”며 “2018년 웹드라마와 2019년 래퍼 키썸과의 뮤직비디오에 이은 현대건설의 이번 사진전이 현대건설의 저력과 진정성은 물론, 미래의 가능성까지 엿볼 수 있는 진귀한 시간이 되길 바란다”고 말했다.현대건설의 ‘건설 is 열정; 현대적인 삶, 건설적인 사람’ 전시는 티저영상을 통해 먼저 만나볼 수 있다.영상은 6일 현대건설 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다.또한, 전시 준비 과정에서의 다양한 비하인드 스토리는 현대건설 공식 페이스북과 네이버 블로그, 현대자동차그룹 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.