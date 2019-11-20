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¾Æ¿ï·¯ »ï¼ÛÀÚÀÌ´õºô¸®Áö´Â ±âÁ¸ÀÇ ³ªÈ¦·Î ´Üµ¶ÁÖÅÃÀÇ ´ÜÁ¡À» º¸¿ÏÇß´Ù´Â Á¡µµ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù. »ï¼ÛÀÚÀÌ´õºô¸®Áö´Â ¾ÆÆÄÆ® ´ÜÁöÃ³·³ ¸ð¿© ÀÖ´Â ÇüÅÂ·Î, ´Üµ¶ÁÖÅÃÀÇ ÄèÀûÇÔ°ú µ¶¸³¼ºÀº À¯ÁöÇÑ´Ù. ¿©±â¿¡ ¾ÆÆÄÆ®Ã³·³ »óÇÏ¼öµµ, Àü±â, ÀüÈ µî°ú °°Àº °¢Á¾ ±â¹Ý½Ã¼³°ú ÆíÀÇ½Ã¼³À» ÀÏ°ýÀûÀ¸·Î ÇØ°áÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô ÇØ °³ÀÎÀÇ °æÁ¦Àû ºÎ´ãÀ» ÁÙ¿´´Ù.
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»ï¼ÛÀÚÀÌ´õºô¸®Áö 2È¸Â÷ ´çÃ·ÀÚ ¹ßÇ¥´Â 20ÀÏÀÌ¸ç, °è¾àÀº 21ÀÏÀÌ´Ù.
°ßº»ÁÖÅÃÀº °æ±â °í¾ç½Ã ´ö¾ç±¸ ¿øÈïµ¿ 634-6¹øÁö¿¡ ¸¶·ÃµÅ ÀÖ´Ù. ÀÔÁÖ´Â 2021³â 1¿ù ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.