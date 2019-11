박준영 기자

[데일리한국 박준영 기자] 기아자동차는 미국 자동차 전문지 모터트렌드가 선정하는 2020년 올해의 SUV (MotorTrend’s 2020 SUV of the Year award)에 ‘텔루라이드’가 선정됐다고 19일 밝혔다.모터트렌드는 1999년부터 21년 동안 올해의 SUV를 발표하고 있다. 심사위원단은 올해 41개 차종을 대상으로 안전성, 효율성, 엔지니어링 우수성, 주행성능, 가치, 진보적 디자인 등을 기반으로 실차 테스트를 벌였다.그 결과 텔루라이드는 최종후보에 올라온 아우디 e-트론, BMW X5, 링컨 에비에이터, 링컨 커세어, 벤츠 GLS, 포르쉐 카이엔, 스바루 아웃백을 제치고 올해의 SUV에 뽑혔다. 국내 업체가 만든 차량이 모터트렌드 올해의 SUV에 선정된 것은 이번이 처음이다.텔루라이드는 기아차가 미국 조지아 공장에서 생산하는 북미 전용 모델로, 지난 2월 출시됐다. 가솔린 3.8엔진을 탑재된 이 모델은 출시 8개월 만인 지난달까지 누적 4만5284대가 팔렸다.마이클 콜(Michael Cole) 기아차 미국법인 사장은 “모터트렌드 올해의 SUV에 선정된 것은 역사적인 일”이라고 말했다.이날 기아차의 디자인경영 담당 피터 슈라이어 사장도 현대·기아차 임직원 가운데 처음으로 모터트렌드의 ‘2020년 올해의 인물(MotorTrend’s 2020 Person of the Year award)’에 선정됐다.모터트렌드가 선정한 2020년 올해의 차와 올해의 인물 시상식은 18일(현지시간) 미국 캘리포니아에 있는 모터트렌드 본사에서 진행됐다.