[데일리한국 박현영 기자] 현대상선이 3분기 466억원의 영업손실을 기록했지만, 손실규모를 전년동기(-1231억원) 대비 765억원 개선시킨 것으로 나타났다.현대상선은 14일 공시를 통해 올 3분기 실적을 집계한 결과, 매출 1조4477억원, 영업손실 466억원을 기록했다고 밝혔다. 현대상선의 3분기까지 누계 영업실적은 매출액 4조1606억원, 영업손실 2652억원으로 집계됐다. 특히 3분기 누적 영업손실은 전년동기 대비 2278억원 개선됐다.3분기 컨테이너 부문은 성수기 물동량 확보를 위한 글로벌 선사들의 공급과잉 및 운임 경쟁으로 운임 종합지수(SCFI)가 10%나 하락, 시황 회복이 지연됐다. 미중 무역분쟁, 브렉시트, 일본 수출규제 등 글로벌 교역 환경까지 겹치며 어려움은 가중됐다.그러나 현대상선의 3분기 매출은 1조4477억원으로 전년 동기(1조4258억원) 대비 소폭 증가하고, 영업손실 역시 466억원으로 전년 동기(-1,231억원)대비 765억원 개선됐다. 이는 2분기부터 시행하고 있는 TDR(Tear Down and Redesign: 비용은 줄이고 수익을 늘리기 위한 일련의 작업) 활동 강화의 영향이 큰 것으로 현대상선은 분석했다.컨테이너부문만 놓고 보면 선대관리, 고수익 화물 확보, 화물비 등 비용절감, 부가 수익 발굴 등에 힘입어 전년 동기 대비 383억원 손익이 개선됐다. 벌크부문 역시 신조 초대형 유조선(VLCC) 5척 투입 및 시황 급변에 따른 운임 반등 영향으로 266억원 흑자전환을 달성했다.현대상선은 4분기 컨테이너부문의 계절적 비수기지만, 최근 지연된 성수기 효과 및 2020년 이른 춘절에 대비한 물동량 증가가 예상했다. 다만 미-중 무역분쟁 및 중동/홍콩의 정세불안, 브렉시트 등 글로벌 교역 환경 불확실성이 상존한 만큼 철저히 준비할 계획이다.또한 내년 1월 시행 예정인 IMO2020 환경규제에 대비한 선사 별 유류할증료 도입 본격화가 예상되면서 각종 변수에 대해 만전을 기한다는 방침이다.현대상선 관계자는 "미국의 이란 제재 및 OPEC 감산 협의, IMO 2020 환경규제에 따른 저유황유 수요증가 등으로 선사들의 유류비 부담 증가가 전망된다"며 "유류할증료 적용에 만전을 기하고 있다"고 말했다.이밖에도 현대상선은 2020년 초대형 스마트십 인도에 대비해 안정적인 추가 화물 확보 노력을 지속할 것이라고 밝혔다.또한 현대상선은 조기 턴어라운드 달성을 위한 고객중심의 차별화된 해운 서비스 제공, IT 시스템 개선 등 경영혁신을 통한 내부역량 강화와 영업 체질개선을 통한 수익성 개선에 주력할 계획이다.또 2020년 4월 ‘THE 얼라이언스’ 체제전환을 위한 영업 및 행정 실무 작업도 진행하며, 향후 공동운항 등 비용구조 개선과 항로 다변화를 통한 양질의 서비스도 기획하고 있다.