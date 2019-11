박준영 기자

[데일리한국 박준영 기자] 현대자동차가 국내 최초 고속도로 내 대형트럭 군집주행(Platooning) 시연에 성공, 완벽한 상용차 자율주행 기술을 확보하겠다는 계획을 세웠다.현대차는 12일 경기 여주시에 있는 스마트하이웨이(여주시험도로)에서 트레일러에 연결된 대형트럭 엑시언트(최대중량 40톤급) 2대가 군집주행에 성공했다고 밝혔다.스마트하이웨이는 정부가 V2X(Vehicle to Everything, 차량사물통신) 무선통신 등 자율협력주행기술을 개발하기 위해 중부내륙 고속도로 내 7.7㎞ 구간에 구축한 테스트베드(시험장)이다. 이곳에서는 자율주행 기술 연구 차량이 주행한다. 주행조건은 일반도로와 비슷하다.시연은 뒤따르던 트럭 운전자가 선두 차량에 접근, 군집주행 모드로 전환하는 형태로 진행됐다. 군집주행 모드로 전환하면 후방 트럭은 최소 16.7m 간격을 유지, 앞서 가는 차량에 가속·감속에 맞춰 속도를 조절한다.또한 운전자는 엑셀레이터나 브레이크 페달에 발을 올려놓지 않아도 된다. 차선도 자동으로 유지돼 뒤따르는 트럭 운전자는 핸들에서 손을 뗄 수도 있다. 안전을 위해 최고 속도는 60km/h로 제한됐다.현대차는 이번에 △군집주행 생성 △타 차량 컷인·컷아웃(Cut-in/Cut-out) △동시 긴급제동 △V2V(Vehicle to Vehicle, 차량 대 차량) 통신 기술 등을 시연하는 데 성공했다.시연에 동원된 엑시언트 2대에는 V2V 시스템이 탑재됐다. 이 시스템이 적용된 차량은 군집주행 시 차량의 제어정보에서부터 각종 센서를 통해 수집된 ADAS(Advanced Driver Assistance System, 첨단 운전자 지원 시스템) 정보 등을 교환, 공유할 수 있다. 선두차량의 전방영상도 볼 수 있다.현대차 측은 “대형트럭 군집주행은 여러 대의 화물차가 줄지어 함께 이동하는 일종의 자율주행 운송기술로”이라면서 “미래 물류산업 혁신, 대형 교통사고 발생 감소, 뒤따르는 트럭의 공기 저항을 최소화해 연비를 높이고 배출가스를 줄이는 효과를 낼 것”이라고 기대했다.현대차는 국토교통부 주관의 대형트럭 군집주행 정부과제를 수행, 차간거리를 줄이고 도로교통 인프라 정보를 활용하는 등 관련 분야에서 높은 단계의 기술을 확보하는 데 역량을 집중하겠다는 계획이다.구체적으로 자유주행 기술 경쟁력을 강화, 시장을 선점하기 위해 연구개발 조직을 강화하고 관련 투자도 지속 확대하기로 했다. 완전자율주행 트럭을 개발하는 데도 힘쓰기로 했다. 물류기업인 현대글로비스와 자율주행 트럭 기술 고도화 및 상용화를 위한 협업도 발전시켜 대형트럭 완전주행 기술의 완성도를 높이기로 했다.앞서 현대차는 지난해 8월 현대글로비스와 영동고속도로와 제2경인고속도로 40㎞구간에서 해외로 수출되는 자동차 부품을 탑재한 대형트럭으로 자율주행 기술 시연에 성공한 바 있다. 당시 구현된 기술은 자율주행 3단계(미국자동차공학회(SAE) 기준) 수준이었다.현대차 관계자는 “향후 V2X 통신을 접목시킨 상용차 커넥티드카 기술 개발에도 박차를 가할 계획”이라며 “변화하는 시장의 니즈에 부응하기 위해 가까운 미래에 군집주행으로 달리는 대형트럭을 선보일 것”이라고 말했다.