이재현 회장, 선수·종목·기업이 함께 성장하는 선순환 추구

'더 CJ컵' 미디어 노출 광고효과만 2000억원에 이를 정도

정은미 기자

[데일리한국 정은미 기자] CJ그룹의 스포츠 마케팅이 타 기업과 다른 행보로 주목을 받고 있다. 관심이 높지 않은 분야에 집중해 젊은 선수들의 꿈을 키우고, 나아가 관련 스포츠 산업의 성장에도 기여하며 '선수·종목·기업'이 함께 성장하는 선순환을 추구하고 있기 때문이다. 이는 인재육성을 통한 동반성장을 추구해온 이재현 CJ그룹 회장의 경영철학과 맥을 같이 한다.CJ는 지난 2001년 국내 오픈 대회 최연소 우승 기록 갖고 있는 이선화 선수의 후원으로 골프 마케팅을 시작했다. 이후 박세리, 박희정, 배경은 등 국내 정상급 여자 선수들을 후원하며 확대에 나섰다.2000년대 초반만 해도 골프를 즐기는 사람들이 많지 않았고, ‘귀족 스포츠’라는 인식 때문에 ‘다른 종목도 많은데 왜 하필 골프?’라는 따가운 시선을 받기도 했다.CJ는 선수 후원 위주에서 벗어나 국내 골프 산업이 글로벌 수준으로 도약할 수 있도록 국제 대회를 개최하고 골프 클럽 ‘나인브릿지’ 등을 운영하며 선진 골프 문화의 토양을 다졌다.이는 산업화되지 않은 분야에 진출해 새로운 시장을 창출하고 기업과 산업이 동반 성장해야 한다는 이재현 회장의 ‘사업보국’ 철학이 스포츠 마케팅에 반영된 결과이기도 하다.지난 2001년 오픈한 ‘클럽 나인브릿지’는 그룹의 핵심 경영철학인 ‘ONLYONE’ 정신을 구현한 곳으로 제주의 아름다운 자연 환경을 그대로 살린 코스와 최신 설비를 갖춘 국내 최고의 골프장이다. 덕분에 개장한지 4년만에 세계 100대 골프장에 선정되는 쾌거를 이루기도 했다.또한 2002년부터 국내 최초의 공식 US LPGA 대회이자 US LPGA 공식투어 중 상금랭킹 3위에 해당하는 메이저급 대회인 ‘CJ Nine Bridges Classic’을 4년간 개최하며 한국 여자 골프가 세계 최고 수준으로 올라서는데 교두보 역할을 했다는 평가를 받았다.특히 2003년부터 후원을 해온 박세리 선수는 2007년 한국인은 물론 아시아인 최초이자 역대 최연소로 LPGA ‘명예의 전당 회원’이 되며 한국 골프의 위상을 높였다.2011년부터는 대한민국 최초의 PGA 챔피언 최경주 선수와 함께 ‘CJ인비테이셔널’을 진행하며 글로벌 인지도를 높였다. CJ는 3년간 이 대회를 후원하며 ‘핸드폰 소음 없는 대회’, ‘담배연기 없는 대회’ 등의 슬로건을 내걸고 선진 골프 관람 문화 정착에 큰 기여를 하기도 했다.골프가 대중화되며 시장이 성장함에 따라 CJ는 유명선수 보다 유망주를 발굴해 세계 최정상급 선수로 육성하는 데 초점을 맞추고 있다.특히 여자골프의 인기에 밀려 오랜 침체기를 겪는 남자 골프에 투자를 집중하고 있다. 이는 평소 “기업은 젊은이들의 ‘꿈지기’가 되어야 한다”는 이재현 회장의 철학이 강조된 결과다.지난 2012년 PGA TOUR Q스쿨을 수석 합격한 이동환 선수, PGA TOUR Q스쿨을 최연소로 합격한 김시우 선수 등 차세대 유망주 선수들은 CJ의 장기적인 후원에 힘입어 좋은 성과를 거두고 있다.특히 2016년 PGA 투어 윈덤 챔피언십(Wynndham Championship) 우승에 이어, 2017년 ‘제 5의 메이저 대회’라 불리는 더 플레이어스 챔피언십(The Players Championship)에서 최연소로 우승한 김시우 선수의 활약이 돋보인다.2013년 고등학생이던 김시우 선수를 발굴, 장기간 후원하고 있는 CJ는 김시우 프로가 세계적인 선수로 발돋움함에 따라 그룹의 브랜드를 전세계에 알릴 수 있게 됐다.또한 김시우 프로의 우승을 인상적으로 본 해외 기업대표가 후원사인 CJ 대한통운에 직접 연락을 취해 물류계약을 체결하기도 했다. 전세계 약 227개국의 골프 팬들에게 본인과 CJ를 알리면서 선수와 후원 기업이 함께 성장한 스포츠마케팅의 성공 사례라는 평을 받고 있다.지난 17일부터 제주 나인브릿지에서 열리고 있는 ‘THE CJ CUP @ NINE BRIDGES’는 한국 최초이자 유일한 PGA투어 정규 대회다. 총 상금 규모는 미화 975만 달러로 PGA 투어 정규대회 가운데 최고 수준이다.CJ는 2017~2018 P GA 투어 시즌을 시작으로 향후 10년간 국내에서 열리는 PGA 대회를 후원하고 있다. 이를 통해 국내 남자 프로골프를 세계적 수준으로 도약시키고 국내 유망 선수들이 세계 무대 도전의 꿈을 실현하며 글로벌 플레이어로 성장할 수 있도록 기회를 확대할 예정이다.이번 대회는 국가 브랜드의 제고 및 경제 활성화에도 기여할 것으로 전망된다. PGA 투어는 세계 220 개국에 중계 되면서 골프장은 물론 관련 산업, 개최 지역의 관광 랜드마크 및 국가 문화까지 전 세계로 전파된다.PGA 투어 사무국은 이번 대회의 미디어 노출·광고효과를 포함한 경제적 파급효과가 약 2000억원에 이를 것이라고 내다봤다.CJ그룹은 “2017년부터 ‘Bridge to Realization’라는 슬로건에 맞게 국내 유망주들에게 기회를 제공하고 있다”며 “이번 대회가 세계적 규모의 ‘스포츠·문화 플랫폼’으로 성장해 제주 지역경제 활성화와 침체된 국내 남자 프로골프의 르네상스를 이끄는 기폭제가 되길 바란다”고 말했다.