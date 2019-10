정은미 기자

[데일리한국 정은미 기자] 유니클로가 18일 JW 앤더슨과 협업한 ‘2019 F/W 유니클로 and JW 앤더슨 콜라보레이션(UNIQLO and JW ANDERSON)’ 컬렉션을 출시한다고 밝혔다.지난 2008년 런칭한 JW 앤더슨은 밀레니얼 감성이 담긴 유니크한 디자인으로 런던을 대표하는 가장 혁신적이고 진보적인 브랜드로 평가받고 있다.JW 앤더슨은 유니클로와는 지난 2017년 F/W 시즌 첫 콜라보레이션을 진행했으며, 2018년 S/S 시즌과 2019 S/S 시즌을 거쳐 네 번째 시즌을 맞이할 동안 패션업계를 대표하는 콜라보레이션으로 자리 잡았다.이번 시즌 콜라보레이션 컬렉션은 예술과 자연의 완벽한 조화로 유명한 영국 남서부 콘월(Cornwall)주에 위치한 세인트 아이브스(St. Ives)에서 영감을 받은 ‘브리티시 아웃도어 스타일’이 특징이다. 아우터부터 후리스, 니트웨어 및 머플러 등 총 42개의 아이템들로 구성됐다.대표적인 아이템은 웨어러블하게 탄생한 유틸리티웨어다. 유틸리티웨어는 입고 활동하기 편한 실용적인 옷을 뜻하는 단어로, 활동성을 위한 기능성 소재와 자유로운 움직임을 중시하는 디자인이 특징이다.3개의 포켓으로 실용성을 높인 ‘JWA 윈드블럭 보아 후리스 풀짚 재킷’은 컬러로 포인트를 주어 트렌디한 연출이 가능하며, 방풍 기능까지 더해 보온성을 겸비했다.유니클로 관계자는 “유니클로 and JW 앤더슨 콜라보레이션 컬렉션은 두 브랜드의 정체성을 살려 스타일과 실용성을 모두 만족시키는 상품들을 선보이면서 패션업계와 소비자 모두에게 좋은 평가를 받는 성공적인 콜라보레이션 케이스로 자리잡았다”고 말했다.