김용우 기자

오는 14일, CJ올리브네트웍스 IT사업부문의 통합 멤버십 'CJ ONE'이 탄생 9주년을 맞아 해피벌쓰굿데이 이벤트를 실시해 초특가 할인 혜택과 다양한 경품을 제공한다고 밝혔다.해피벌쓰굿데이 이벤트에서는 굿특가와 굿퀴즈 두가지 행사로 네이버 검색을 통해 참여한 고객에 한하여 특별한 혜택을 제공한다.우선 ‘굿특가’행사는 14일부터 20일까지 7일간 매일 오전 11시에 실시하며, CJmall과 제일제당 더마켓, 투썸플레이스 인기 상품을 최대 50%까지 할인 받을 수 있다.본 행사를 통해 차앤박 스킨케어 세트를 81%할인 가격인 2만 9900원에, 뱅앤올룹슨 블루투스 이어폰을 50%할인가인 19만 9000원에, 스팸 3종 4개를 54%할인가격인 5,900원에 구매 가능하다. 이외에도 14가지 상품을 최대 80% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.굿특가 행사에 참여하고자 하는 사람은 행사기간 내 오전 11시에 네이버 검색창에 ‘CJ ONE 굿특가’를 검색하여 참여 가능하다.굿특가 할인행사 외에도 매일 오후 3시 선착순 1만명에게 투썸플레이스 아메리카노 1+1 쿠폰을 제공하며, 해피벌쓰굿데이 기간 동안 고객 전원에게는 쿠폰팩 13종을 증정한다.이 외에도 CJ브랜드 2개 이상 이용한 고객에게는 추첨을 통해 뮤지컬 <보디가드> 콘서트 초청, CJ ONE X옥스포드 한정판 굿즈 <원스터 캐릭터 나노블럭>, CJ ONE 1000포인트 등 푸짐한 경품을 제공할 예정이다.한편 CJ ONE 9주년 이벤트 해피벌쓰굿데이 관련 더욱 자세한 사항은 CJ ONE 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.