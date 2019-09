송예슬 기자

[데일리한국 송예슬 기자] SPC그룹(회장 허영인)이 운영하는 이탈리아 정통 커피전문점 파스쿠찌가 시즌 한정 제품으로 ‘블렌딩 티 3종’을 출시한다고 18일 밝혔다.‘바쁜 일상 속에 특별한 시간! (Take more time for you!)’이라는 주제를 담은 신제품 3종은 티트라의 프리미엄 블렌딩 티에 솔티플랫크림, 타피오카 펄, 탄산수 등 다양한 재료를 조합했다.‘하동 말차 펄 크림티(5,800원)’는 하동 말차를 사용한 밀크티에 타피오카 펄과 솔티 플랫크림을 더했다.‘패션 망고 티 펀치(5,800원)’는 망고, 석류 등 다양한 과일의 풍미가 어우러진 음료다.‘머스캣 민트 티 토닉(6,500원)’은 탄산수에 청포도와 민트를 넣어 청량감을 살린 것이 특징이다. 머스캣 민트티 토닉은 라지 사이즈로 아이스 음료만 제공되며, 나머지 2종은 레귤러 사이즈로 핫(HOT), 아이스(ICE) 음료 모두 선택 할 수 있다.신제품 블렌딩 티 3종은 11월 말까지 판매할 예정이다.파스쿠찌는 신제품 출시 기념이벤트도 진행한다. 9월20일 하루 동안 카카오톡 파스쿠찌 톡채널에서 3,000명에게 선착순으로 블렌딩 티 2,000원 쿠폰을 증정한다.파스쿠찌 마케팅 담당자는 “차 시장이 성장하면서 블렌딩 티 메뉴를 찾는 고객들이 늘어나고 있다”며, “앞으로도 트렌드 변화를 반영해 파스쿠찌만의 다양한 음료를 선보일 예정”이라고 말했다.