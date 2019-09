안마의자·정수기·청소기·뷰티기기·의류관리기·김치냉장고 등 6품목 대상

박현영 기자

[데일리한국 박현영 기자] 전자랜드는 다가오는 추석을 맞아 오는 22일까지 ‘효도가전 상품대전’을 진행한다고 2일 밝혔다.이번 행사에선 명절에 부모님 선물로 인기있는 안마의자, 정수기, 청소기, 뷰티기기, 의류관리기, 김치냉장고 총 6품목의 일부 행사 모델을 구매한 고객에게 켄싱턴 리조트 숙박권을 제공한다.행사제품은 건강을 관리하고 생활의 편리를 돕는 제품들을 위주로 선정됐다. 세부적으로는 △안마의자는 바디프랜드의 ‘팬텀2(주빌리실버) 브레인’, ‘임페리얼’ △정수기는 ‘SK매직 all in one 직수 얼음정수기’, ‘쿠쿠 인앤아웃 아이스 10’S(텐에스)’, ‘LG퓨리케어 정수기’ 업다운형 △핸디형 무선청소기는 ‘LG전자 2in1 코드제로 A9’, ‘삼성전자 제트’, ‘일렉트로룩스 퓨어F9’ △뷰티기기는 ‘LG 프라엘 5종 풀세트’ 등이다. 또 의류관리기와 김치냉장고는 올해 출시된 모델 중 일부모델 구매 고객에게 혜택에 적용된다.전자랜드의 효도가전 상품대전은 1인당 구입하는 품목수에 따라 혜택을 제공한다. 6건의 품목을 모두 구입하면 6개의 숙박권을 제공한다. 동일 품목에서 여러 개를 구매하는 경우에는 1건만 적용된다. 혜택으로 제공되는 켄싱턴 리조트 숙박권 이용기간은 오는 12월18일까지 사용할 수 있으며, 주중 2박3일의 일정으로 이용할 수 있다.이밖에도 전자랜드는 전품목 무이자 혜택을 준비했다. 국민·신한카드로 100만원 이상 결제하는 고객에게는 최대 12개월 무이자 혜택을 제공한다. 롯데제휴카드로 40만원 이상 결제시에는 최대 36개월 무이자 혜택을 제공한다.다품목 구매자들에게는 캐시백 혜택을 제공한다. 전자랜드 삼성제휴카드로 100만원 이상 결제 시 최대 50만원 캐시백을, 롯데제휴카드로 500만원 이상 결제 시에는 최대 30만원 캐시백을 제공한다.윤종일 전자랜드 그룹장은 “명절마다 고객들의 반응이 좋았던 제품들로 행사를 준비했다”며 “부모님 선물뿐만 아니라 자신을 위한 제품 구매에도 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.