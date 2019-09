박창민 기자

[데일리한국 박창민 기자] 대우건설이 이라크 남부 바스라주에서 7035만 달러(약 850억원) 규모의 도로공사 수주에 성공했다. 알 포 신항만 컨테이너터미널 1단계 공사와 방파제 추가 공사 수주에 이은 올해 세 번째 이라크 지역 수주다.대우건설은 지난달 29일 이라크 바스라주에 위치한 이라크 항만청에서 '이라크 알 포(Al Faw) 진입 도로 조성 공사'를 수의계약으로 체결했다고 2일 밝혔다.이라크 항만청(GCPI : The General Company for Ports of Iraq)에서 발주한 이번 공사는 이라크 남부 바스라주 알 포(Al Faw) 지역에 조성되는 신항만 사업 중 기존 도로와 알 포 신항만 내 도로를 연결하는 총 길이 14.6km의 진입 도로를 조성하는 공사로, 공사기간은 착공 후 19개월이다.이라크 알 포 신항만 개발 사업은 이라크에서 유일하게 바다와 접해 있는 바스라주의 항만을 개발하는 대규모 사업이다. 이라크 정부는 터키 및 인근 국가간 연결 철도와 연계 개발해 알포항을 세계 12대 항만으로 만들 계획이다. 이에 따라 향후 연결 철로, 건화물(Dry Bulk)터미널, 배후 단지 및 해군기지 조성 등의 대형 후속 공사가 잇따를 전망이다.대우건설 관계자는 “이번 도로 공사 수주는 대우건설이 공사 중인 알 포 신항만 공사의 기반시설공사로 향후에도 침매터널, 터미널 본공사, 배후단지 등 다양한 공종의 추가공사 수주가 기대 된다”며 “알 포 신항만 개발사업뿐 아니라 향후 이라크에서 발주되는 대규모 재건사업 수주에도 적극 나설 예정”이라고 말했다.