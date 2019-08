박창민 기자

[데일리한국 박창민 기자] 대우건설은 30일 서울 서대문구 통일로 345-1 일원에 공급하는 ‘서대문 푸르지오 센트럴파크’ 견본주택을 개관하고 분양에 나선다고 밝혔다.서대문 푸르지오 센트럴파크는 지하 4층~지상 18층, 10개동, 전용면적 34~114㎡ 총 832가구 규모로 조성되며, 이 가운데 전용 49~75㎡ 320가구가 일반분양된다. 3.3㎡ 당 평균분양가는 2500만원대로 책정됐다.이 단지는 무악재역 3번출구 앞에 위치한 역세권 아파트로, 광화문역까지 15분 내에 이동 가능하다. 통일로 이용 시 광화문, 시청, 종로까지 이동이 편리하며, 홍은사거리에서 내부순환도로를 타면 강북강변, 올림픽대로, 북부간선로 방면으로의 진입도 수월하다.또한 단지 바로 옆에 안산초가 있어 도보 통학이 가능하다. 신연중, 정원여중, 한성과학고, 대신고 등도 가깝고 서울시교육청 서대문도서관과 서대문구립 이진아기념도서관 등 교육시설도 근처에 있다.아울러 단지 뒷편으로는 안산, 길 건너편으로는 인왕산을 위치해 있는 숲세권 입지를 갖췄다. 2008년 정비사업을 통해 조성된 홍제천도 단지와 가까워 홍제천 내 인공폭포, 체육시설, 자전거도로, 산책로 등을 이용하기 편하다.서대문 푸르지오 센트럴파크 각 세대는 남향 위주로 배치됐으며 판상형과 탑상형 등 혼합형으로 설계돼 조망권이 확보되고, 채광과 통풍이 원활하다. 녹색건축물인증을 받아 친환경 주거단지로 조성된다.이에 더해 서대문 푸르지오 센트럴파크는 대우건설이 새롭게 론칭한 뉴(New) 푸르지오의 4대 프리미엄(Be Unique, Be Right, Be Gentle, Be Smart)을 반영한 다양한 주거상품이 적용된다.단지 내외부를 조망할 수 있는 테라스가든이 조성되며 생태연못, 주민운동공간, 어린이 놀이터 등이 들어선다. 커뮤니티시설로는 가족과 이웃, 자연과 단지가 함께 어우러질 수 있는 세련된 주민 편의시설인 그리너리 라운지(Greenery Lounge)를 선보인다. 그리너리 라운지에는 피트니스클럽, G/X클럽, 골프클럽, 푸른도서관, 어린이집, 시니어클럽, 독서실 등이 마련될 예정이다.또, 대우건설이 자체 개발한 첨단 보안 시스템인 ‘5ZSS(Five Zones Security System)’도 적용된다. 5ZSS는 단지를 5개 구역으로 나눠 첨단 장비를 활용해 범죄와 사고를 예방하는 보안 시스템이다.서대문 푸르지오 센트럴파크에는 실시간 에너지 모니터링 시스템과 에너지를 한 곳에서 관리할 수 있는 스마트 스위치, 절수기 일체형 싱크수전, 절수형 양변기 등의 친환경 그린시스템 뿐만 아니라 지하주차장에 전기차 충전설비 등도 갖춰질 예정이다.견본주택은 서울시 마포구 마포대로 193에 마련되며, 입주 예정일은 2022년 10월이다.