24일 단 하루 ‘1세트 구매 시 1세트 추가 증정’ 혜택

박현영 기자

[데일리한국 박현영 기자] 헬스케어 그룹 바디프랜드가 ‘BTN(Back to the Nature) 마스크팩’ 세트의 오픈마켓 옥션 론칭을 기념, ‘1+1’ 이벤트를 준비했다.바디프랜드는 오는 24일 단 하루 동안 옥션에서 BTN 마스크팩 세트를 구매하는 고객들에게 1세트 구매 시 1세트를 추가로 증정하는 이벤트를 운영한다고 밝혔다.이번 1+1 이벤트와 함께 제품 이용후기를 옥션 이벤트 페이지나 개인 페이스북, 인스타그램, 블로그 등 계정에 게재하면 추첨을 통해 10명에게 두피 마사지기를 사은품으로 증정한다.바디프랜드가 지난달 출시한 BTN 마스크팩은 피부 회복과 재생을 돕는 ‘슈퍼 이지에프(S-EGF)’와 동안 피부의 비법으로 알려진 ‘베이비 콜라겐’을 다량 함유한 프리미엄 홈케어 제품이다.‘피부 시간을 원래로 되돌린다’는 의미의 ‘백 투 더 네이처(Back to the Nature)’ 콘셉트로 제작됐는데, 전문의만 7명이 있는 바디프랜드 ‘메디컬R&D센터’의 피부과 전문의와 항노화 분야 내과 전문의, 피부 관리사 등이 기획부터 연구개발(R&D), 생산, 출시까지 전 과정을 진두지휘했다.특히 BTN 마스크팩은 EGF(Epidermal Growth Factor, 표피성장인자)에 특수기술을 접목한 S-EGF로 피부 회복과 재생 성분의 체내 지속력을 높인 것이 특징이다. 제품에는 S-EGF와 ‘회춘 호르몬’으로 불리는 ‘성장호르몬(GX-H9)’과 적절히 배합돼 있어 건강하고 탄력 있는 피부를 만드는 데 도움을 준다.또한 BTN 마스크팩에는 핵심성분인 PCL(Premium Collagen for Luminous skin) 에센스 가운데 아기 피부에서 주로 발견되는 ‘타입3(Type3) 콜라겐’이 국내에서 판매되는 제품 중 가장 많은 80%가 함유됐다. 타입3 콜라겐은 아기 때는 피부 전체 콜라겐의 50% 이상을 차지하지만, 성인이 되면 10% 안팎까지 감소하는 것으로 알려져 있다.바디프랜드 관계자는 “전문 에스테틱 수준의 홈케어를 제공하는 BTN 마스크팩은 대한피부과학연구소의 총 10가지 항목 임상시험에서 피부 개선 효과가 입증되기도 했다”며 “많은 고객들께서 이번 이벤트를 통해 자신과 사랑하는 분들께 젊음을 선물하실 수 있길 바란다”고 말했다.한편 BTN 마스크팩의 주요 특징과 이용법 등 자세한 내용은 옥션 이벤트 페이지나 바디프랜드 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.