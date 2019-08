‘방으로 떠난 여행’ 주제로 12일부터 9월 27일까지

이정우 기자

[데일리한국 이정우 기자] 서울주택도시공사(SH공사)는 자사가 운영하는 주거의제 공유공간 서울하우징랩이 12일부터 9월 27일까지 주거 실험실 기획전시 'Fly Me To The #Room(플라이 미 투 더 룸)'을 개최한다고 11일 밝혔다.이번 기획전시는 ‘방으로 떠난 여행’이란 주제로 24명의 방 탐문기다. 서울의 과거와 현재를 넘나드는 24명의 방 사진과 을 취재 인터뷰로 구성돼 있으며, 관람객에 ‘방’의 의미를 생각해볼 수 있게 했다.특히 오는 23일, 오후 7시 30분에는 서울하우징랩 지하 2층 H-Square2에서 이번 전시를 기획한 전유안 작가와 기획전을 함께 관람하고 현장 취재기를 직접 들어보는 작가와 대화 자리를 마련할 예정이다.전유안 작가는 “남의 방을 취재하며 방의 의미를 고민하다보니 시민들과 이야기 나눠보고 싶었다”며 “서울하우징랩을 찾은 시민들이 나와 타인이 생각하는 방의 의미를 되짚어볼 수 있는 좋은 시간을 가졌으면 한다”고 말했다.이번 기획전은 평일 오전 9시부터 오후 9시까지, 토요일 오전 9시부터 오후 4시까지 서울하우징랩에서 무료로 관람이 가능하다.자세한 정보는 서울하우징랩 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.