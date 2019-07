손정의 회장, 재계 총수들과 만찬회동…"日수출규제 많은 대화 나눴다"

한국가구박물관서 만찬 간담회

정은미 기자

[데일리한국 정은미 기자] 일본 소프트뱅크 그룹 손정의 회장이 지난 4일 국내 주요 그룹 총수들과 만찬을 함께 하며 글로벌 경제 현안에 대해 논의했다.특히 최근 일본 정부의 반도체 소재 수출제한으로 빚어진 한일관계 경색 국면에 대해서도 의견이 오갔다.5일 재계에 따르면 손 회장은 전일 문재인 대통령을 예방한 뒤 서울 성북동 한국가구박물관에서 재계 총수들을 만났다.이번 만찬 간담회에는 이재용 삼성전자 부회장, 정의선 현대차그룹 수석부회장, 구광모 LG그룹 회장, 김동관 한화큐셀 전무, 이해진 네이버 글로벌투자책임자(GIO), 김택진 엔씨소프트대표 등이 참석했다.특히 이 부회장과 손 회장이 같은 차에 동승한 채 만찬장에 나타나 눈길을 끌었다. 상당한 시간동안 두 사람이 의견을 나눴을 것으로 보인다.이날 만찬 간담회에서 손 회장과 한국 주요 기업 대표들은 5G 이동통신과 인공지능(AI) 등 글로벌 IT 업계의 현안에 대한 견해를 주고받으면서 사업 협력 방안도 논의한 것으로 알려졌다.특히 일본 정부가 한국을 겨냥해 반도체·디스플레이 소재 수출 규제 조치를 개시함에 따라 양국 갈등과 관련한 대화도 나눴던 것으로 보인다.손 회장은 이날 만찬장에 입장하면서 한일 관계 관련해 언급을 피했지만, 회동 후에는 일본 규제와 관련해 논의가 있었다고 밝혔다.손 회장은 만찬 이후 '일본 규제와 관련한 조언을 했느냐'는 기자들의 질문에 "그렇다. 우리는 그에 대해 많은 얘기를 했다(Yes, we talked a lot about it)"고 말했다.그러나 손 회장은 만찬장 입장 전 한일 관계 개선 전망, 소프트뱅크와 삼성전자의 역할론 등에 대한 기자들의 질문이 이어지자 "정치는 잘 모른다(I don’t know about politics)"라고 답했다.