2019 FAB, 총 17개 부문 302여개 글로벌 기업들이 참가해 수상 다퉈

글로벌 고객 입맛 충족하는 메뉴, 감동 주는 인테리어 콘셉트 등 높은 평가받아

권오철 기자

[데일리한국 권오철 기자] 종합식품기업 아워홈은 인천국제공항 제2여객터미널(이하 T2) 컨세션 매장인 ‘아워홈 푸디움’이 ‘2019 에어포트 푸드 앤 비버리지 어워드(Airport food & Beverage Award, 이하 FAB)에서 ‘올해의 푸드홀’ 부문 아태지역 최우수상을 수상했다고 1일 밝혔다.'FAB 어워드'는 세계적 권위의 여행전문지 무디 데이빗 리포트(The Moodie Davitt Report)가 자매지 푸디 리포트(The Foodie Report)와 공동으로 주관하는 행사로, 전 세계 250여 개 공항의 식음료·매장디자인 등을 심사해 시상한다.28일 오후(현지시간) 미국 달라스에서 개최된 FAB 시상식은 총 17개 부문 302여개 글로벌 기업들이 참가해 수상을 다퉜다. 작년 대비 참가 기업이 18% 증가했으며 혁신, 성과, 여행 채널에 대한 적합성, 고객 서비스 및 퀄리티 등을 핵심 기준으로 선정해 각 분야별 최우수 기업을 선정했다.‘아워홈 푸디움’은 치열한 경쟁을 뚫고 ‘올해의 푸드홀(Airport Foodhall of the Year)’ 부문 최종 후보에 올라 아태지역 최우수상(Regional Winner Asia-Pacific)의 영예를 안았다. 지난 2017년 인천국제공항 제1여객터미널(이하 T1) ‘푸드엠파이어 인천공항점’이 FAB ‘올해의 푸드코트’ 부문 우수상을 획득한 데 이은 두 번째 쾌거다.행사를 주최한 ‘무디 데이빗 리포트’ 관계자는 “국제공항 컨세션 사업장 특성상 세계 각국 고객들의 입맛을 충족시킬 수 있어야 한다”며 “아워홈 푸디움은 다채로운 메뉴는 물론, 인테리어 콘셉트, 서비스, 프로모션 등을 통해 동서양 식문화 경험을 한 자리에서 제공한다는 점이 높은 평가를 받았다”라고 전했다.아워홈 관계자는 “세계 일류 공항으로 인정받고 있는 인천국제공항을 대표하는 식음 컨세션 매장으로 아워홈 푸드홀이 큰 상을 수상하게 돼 매우 영광스럽게 생각한다”며 “성공적인 T1 컨세션 매장 운영을 통해 쌓은 빅데이터를 기반으로 고객맞춤형 서비스를 제공한 점과 최첨단 무인 키오스크 등 고객 편의성 향상을 위해 IT 기술을 도입한 사례가 좋은 평가를 받은 것으로 보인다”고 말했다.