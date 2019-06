박준영 기자

[데일리한국 박준영 기자] 중고차업체 SK엔카닷컴은 오는 27일과 다음달 4일에 SK엔카 본사 건물에서 대학생, 취업준비생, IT 개발자를 대상으로 한 세미나 초청 이벤트 ‘SK엔카닷컴 Tech 캠프’를 연다고 18일 밝혔다.SK엔카닷컴 Tech 캠프는 2~3개의 세션으로 진행된다. 27일에는 IT(정보통신) 분야의 최신 기술을 실무에 적용하는 방법과 관련한 강연이 열린다. 또 다음달 4일에는 SK엔카의 IT 실무 담당자와 대화할 수 있는 장이 열린다.이 행사는 IT 개발에 관심 있는 누구나 무료로 참가할 수 있다. 참가 신청은 이날부터 이달 23일까지 SK엔카닷컴 홈페이지와 모바일 앱에서 진행된다. 당첨자는 24일 SK엔카닷컴 홈페이지에서 발표될 예정이다.박홍규 SK엔카닷컴 사업총괄본부 본부장은 “IT 개발자를 목표로 하는 학생들이나 취업을 준비하는 이들과 IT 개발과 개발자에 관한 이야기를 공유하기 위해 마련했다”면서 “실무 담당자와 이야기를 나누며 IT 기업의 사내 문화도 미리 경험해보길 바란다”고 말했다.