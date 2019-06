보안 특화 퍼니쉬드 오피스 브랜드 'The Smart Suites at IFC' 등 주목

박창민 기자

[데일리한국 박창민 기자] 지난해 오피스 투자시장 거래규모가 역대 최대를 기록한 가운데, 소규모 사업 업무 및 업종 특성에 맞춘 소형 오피스가 각광을 받고 있다.17일 오피스업계에 따르면, 최근 'The Smart Suites at IFC(이하 스마트스위트)'가 공유오피스의 대안으로 주목받고 있다.공유오피스는 저렴한 비용으로 업구 공간을 조성하고 네트워킹이 가능하다는 장점이 있지만, 보안이 중요한 금융·핀테크 등 하이테크(High-Tech) 관련 사업자들에게는 같은 공간을 여러 사업체와 공유한다는 점이 업무 특성상 보안 불안감을 줄 수 있다는 단점이 제기돼왔다.하지만 6월에 론칭한 스마트스위트는 프리미엄 퍼니쉬드(Furnished) 오피스 브랜드로, 인테리어와 가구, 통신까지 업무에 필요한 환경이 미리 조성돼 있는 독립된 사무공간을 제공해 이같은 불안감을 해소해줄 것으로 보인다. 금융 분야 기업들이 이용하기 쉬울 것이라는 전망도 나온다.서울 국제금융로 소재 TWO IFC 12층에 자리잡은 스마트 스위트는 최소화된 초기 비용으로 IFC 서울에 입주해 있는 다른 임차사들과 동일한 혜택을 누릴 수 있는 오피스 상품이라는 점이 특징이다. 스마트스위트는 서울의 대표적인 국제 금융 빌딩이자 복합문화공간으로 꼽히는 IFC 서울에 보다 유연한 임대차 계약기간으로 소규모 회사들이 입주할 수 있는 기회를 제공한다는 점에서 주목된다.특히 이색적인 소규모 오피스들도 눈길을 모으고 있다.남양주 다산신도시 진건지구에 들어설 '현대 프리미어 캠퍼스' 지식산업센터는 오피스텔과 오피스를 결합한 '에틱오피스(Attic Office)' 상품을 최초로 출시한다.현대 프리미어 캠퍼스에서 처음 선보이는 에틱오피스(Attic Office)는 전용면적 내부에 누다락과 화장실, 샤워시설을 조성해 스타트 벤처기업 등 연장근무가 많은 기업들이 편리하게 비즈니스 할 수 있는 환경을 제공한다. 현대 프리미어 캠퍼스는 최근 건축허가가 완료돼 시공을 앞두고 있다.서울 정동에 지난 1월 오픈한 '삼정 아트테라스 정동'은 호텔식 소형오피스 홈앤오피스(Home & Office) '삼정 아트스테이(Art Stay) 정동'을 론칭했다.홈앤오피스(Home & Office)는 호텔식 소형 오피스 컨셉으로, 고급스러운 가전과 인테리어 등으로 호텔 객실의 분위기를 자아낸다는 점이 강점으로 꼽힌다. 오피스 내에서 업무와 함께 주거생활을 누릴 수 있는 셈이다. 공용 회의실, 화장실, 샤워실 등 호텔식 공용공간도 별도로 완비돼 있다는 것이다.