이재현 장남 이선호 부장, CJ 지분취득 문제없다…순항하는 경영 승계

경제개혁연대 "CJ 승계 위해 지분가치 부풀려 합병·분할" 의혹

CJ, 주식교환 반대주주 20% 미달…이 부장 3대 주주로 올라서

정은미 기자

[데일리한국 정은미 기자] CJ그룹이 경영권 승계의 작업을 시작하자마자 구설수에 올랐다. 이재현 회장이 자녀들에 유리한 방향으로 CJ올리브네트웍스의 사업가치를 부풀려 합병·분할했다는 의혹이다.그러나 지난달 29일 끝난 CJ주식회사와 CJ올리브네트웍스 간 주식교환에 반대하는 주주의 비율은 20%를 넘지 못했다. 이에 따라 경영권 승계 작업은 순조롭게 마무리될 전망이다.시장은 CJ그룹이 경영권 승계를 위한 첫발을 뗀 만큼 올리브영의 덩치를 키우는데 집중할 것으로 내다봤다.3일 재계에 따르면 CJ그룹이 최근 CJ올리브네트웍스 IT부문의 가치를 부풀려 이 회장의 장남인 이선호 부장이 CJ 지분 확보하려고 한다는 의혹이 제기됐다.CJ그룹은 지난 4월 CJ올리브네트웍스의 올리브영 부문과 IT부문 법인을 인적분할하고, IT 부문을 CJ주식회사의 100% 자회사로 편입한다고 밝혔다. 분할비율은 IT 부문 45%, 올리브영 55%다. IT 부문은 CJ주식회사와 포괄적 주식교환을 거쳐 CJ의 100% 자회사로 편입된다.그 결과 이 부장은 처음으로 지주사인 CJ주식회사의 지분 2.8%를 보유하게 된다.문제는 CJ올리브네트웍스 IT부문의 공시된 재무제표 수치와 CJ의 평가기준이 다르다는 점이다. 재무제표상 CJ올리브네트웍스 IT부문(파워캐스트 합산)의 2018년 영업이익은 173억원, 세전·이자지급전이익(EBITDA)은 465억원이다.하지만 CJ그룹은 IT부문의 가치 평가를 영업이익은 470억원, 세전·이자지급전이익을 765억원으로 평가했다. 약 300억원의 영업이익 차이가 난다.경제개혁연대는 "CJ그룹은 CJ올리브네트웍스 IT 사업부문의 영업이익이 2014년 이후 지속적으로 하락하고 있음에도 앞으로 매년 500억원 이상의 영업이익이 가능하며 영업이익률도 평균 10%를 넘어설 것으로 예측했다"며 CJ올리브네트웍스 IT사업부문의 영업이익이 올해부터 급증하는 것으로 평가한 근거 등에 대해 공개 질의했다.이에 대해 CJ그룹 관계자는 “회계기준상 같은 기업으로 묶여 있었던 올리브영에 제공한 IT서비스 매출이 드러나지 않았기 때문”이라며 “지난해 발생한 일회성 비용 등을 반영하면 실제 영업이익은 훨씬 증가한다”고 사실이 아니라고 해명했다.이 같은 논란에 CJ주식회사 주주들의 불만이 예상됐다. 그러나 지난달 29일 마감한 CJ와 계열사간 주식교환·이전에 반대의사를 표한 주식의 비중은 20%에 못 미치면서 이번 합병·분할은 예정대로 진행된다.오는 11일1일 이사회를 거쳐, 교환이전 일자인 12월 27일에는 이 부장이 처음으로 주주명부에 이름을 올린다. 지분율 2.8%로 한자리대로 높지 않지만, 이재현 회장(42.07%), 국민연금(7.48%)에 이어 3대 주주다.CJ그룹이 경영권을 승계하기 위한 시동을 건 만큼 다음 단계는 올리브영의 덩치를 키우는 일이 될 것이란 게 시장의 예상이다.이 부장은 이번 분할로 IT부문의 지분이 제로가 되지만 올리브영의 지분은 17.97%를 소유하게 된다. 올리브영의 현재 가치만 놓고 보면 승계자금에 보탬은 되지만 턱없이 부족하기 때문이다.실제 올리브영은 올해 해외 진출과 온라인으로 시장을 확장하면 수익성 확대에 나선다. 투자은행(IB) 업계에서는 CJ그룹이 연말부터 올리브영 IPO를 위해 국내외 재무적투자자(FI) 유치에 나설 것으로 전망했다.올리브영이 IPO를 하게 되면, 이 부장 등 오너 일가가 주식을 상장과 동시에 매각하는 '구주매출' 방식을 통해 자금여력을 확보하고 지주사에 대한 지배력을 높일 수 있다.안상희 대신지배구조연구소 본부장은 "당분간은 올리브영의 외형을 키우는 작업이 진행될 것으로 예상된다"며 "덩치를 키운 이후 지주사와 합병을 하거나 IPO를 할지 결정하게 될 것"이라고 내다봤다.안 본부장은 “그러나 1990년생인 이선호 부장의 나이를 고려하면 경영권 승계가 급하게 진행되진 않을 것”이라고 예상했다.