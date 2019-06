박창민 기자

[데일리한국 박창민 기자] IFC 서울에 최고급 소형 오피스 브랜드인 ‘The Smart Suites at IFC’(더 스마트 스위트 앳 아이에프씨)는 6월 론칭 기념으로 오픈투어 등 다양한 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.서울 국제금융로 소재 TWO IFC 12층에 조성된 ‘The Smart Suites at IFC’ (이하 스마트스위트)는 이미 모든 인테리어를 완료해 초기 입주 비용을 절감할 수 있는소형 퍼니쉬드 오피스다.공유오피스나 비즈니스센터와 달리 공용 공간보다 개별 오피스 내부의 사무공간에 더욱 집중한 오피스를 제공한다는 점이 특징이다.이에따라 고급스러우면서 독립된 사무공간이라는 프리미엄을 누리기 원하는 금융분야의 기업들이 이용하기에 용이하다고 회사측은 설명했다.아울러 최소화된 초기 비용으로 IFC 서울에 입주해 있는 다른 임차사들과 동일한 혜택을 누릴 수 있는 장점을 살린 오피스 상품이라는 점이 강점이다.또한 서울의 대표적인 국제 금융 빌딩이자 복합문화공간인 IFC 서울에 보다 유연한 임대차 계약기간으로 소규모 회사들이 입주할 수 있는 기회를 제공한다고 회사측은 강조했다.스마트스위트 론칭을 기념해 오픈투어도 마련됐다. 오픈투어 기간은 5월29일부터 오는 14일까지다. 오픈투어에서는 스마트스위트에서 한강이 보이는 전망을 바라보며 차와 디저트를 즐길 수 있다.오픈투어를 마친 뒤, 오피스의 모습을 촬영해 인스타그램 포스팅하는 온라인 이벤트와 투어중 각 쇼룸에 비치된 도장을 모두 모아 응모함에 넣으면 추첨을 통해 다양한 선물을 증정하는 오프라인 이벤트도 진행한다. 오픈투어에 참여하고 싶은 사람은 누구나 스마트스위트 홈페이지 예약 링크를 통해 신청하면 된다.스마트스위트 관계자는 “오픈투어를 통해 스마트스위트를 직접 체험함으로써 고품격 프리미엄 오피스만의 강점을 잠재 고객들이 느낄 수 있을 것”이라고 말했다.