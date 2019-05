온라인 전용 화장품 브랜드…북미, 중화권, 일본 등 글로벌 겨냥

권오철 기자

[데일리한국 권오철 기자] LG생활건강이 전세계적으로 1500만여 명의 팔로워를 거느린 세계적인 안무 크리에이티브 팀 ‘원밀리언댄스스튜디오(이하 원밀리언·1M)’와 함께 개발한 온라인 전용 화장품 브랜드 ‘밀리언뷰티(Million Beauty)’를 정식 론칭했다고 10일 밝혔다.밀리언뷰티는 획일화된 기준의 ‘뷰티’를 거부하고 자신만의 삶을 즐기고 아름다움을 표현하기를 원하는 수많은(Million) 사람을 위한 감각적인 퍼스널 케어 브랜드다. 밀리언뷰티는 이 같은 브랜드 철학과 라이프스타일을 추구하는 화장품을 출시하기 위해 제품 기획 단계부터 ‘원밀리언’과 함께 고민했다.원밀리언은 '춤'을 통해 글로벌 팬들의 사랑을 받고 있는 세계적인 안무 크리에이티브 팀이다. 단순 안무 창작을 넘어 하나의 브랜드로 큰 사랑을 받고 있으며, 대표 유튜브 채널의 경우 1500만명이 넘는 구독자와 35억뷰 이상의 누적조회수를 기록하고 있다.밀리언뷰티는 브랜드 론칭과 함께 하이드레이트 미(Hydrate me) 아쿠아 에이드 크림, 하이드레이트 미 스킨 퀵 에이드 미스트, 커버 미(Cover me) 소프트 톤업크림, 커버 미 글로우 쿠션, 스프레이 미(Spray me) 바디 스프레이 등 5개 제품을 선보였다. 일상에 필수적인 수분 관리와 메이크업을 무너뜨리는 다섯 가지 요소를 차단하는 펜타 (퍼포먼스· 타임· 터치· 다크닝· 세범)프루프 제품으로 구성됐다.LG생활건강 관계자는 “원밀리언은 북미 지역과 중화권, 일본 등에 수많은 해외 팬층을 확보하고 있다”면서 “밀리언뷰티는 원밀리언을 통해 국내뿐만 아니라 해외 시장도 공략할 계획”이라고 말했다. 이 관계자는 또 “밀리언뷰티는 수많은 사람들이 각자의 가치 있는 아름다움을 추구하는 것을 목표로 한다”면서 “기능과 효과가 검증된 화장품을 선보일 것”이라고 강조했다.