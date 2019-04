CJ, 올리브네트웍스 IT부문 분할 합병

정은미 기자

[데일리한국 정은미 기자] CJ그룹이 CJ올리브네트웍스의 올리브영 부문과 IT부문 법인을 분리하고, 이중 IT부문을 CJ주식회사 100% 자회사로 편입한다.이 과정에서 이재현 CJ회장의 장남인 이선호 CJ제일제당 부장이 CJ주식회사의 지분을 확보하게 됐다. 이 부장이 지주사 주주명부에 처음으로 이름을 올린다는 점에서 경영권 승계작업이 본격적으로 시작된 것 아니냐는 분석이 유력해 보인다.29일 CJ그룹에 따르면 이선호 부장은 CJ올리브네트웍스 분할 후 포괄적 주식교환으로 지주사 CJ(주) 지분 2.8%를 취득하게 된다. 이 부장의 CJ(주) 지분 확보는 이번이 처음이다. 이 회장의 장녀인 이경후 CJ ENM 상무의 지분율도 기존 0.1%에서 1.2%로 늘어난다.이번 주식교환에는 신주가 아닌 자사주를 이용해 이재현 회장의 지분율에는 변동이 없다.CJ올리브네트웍스는 IT 부문과 올리브영 부문으로 인적 분할된다. 이 가운데 IT부문은 CJ(주)와 포괄적 주식교환을 거쳐 100% 자회사로 편입된다. 주식교환 비율은 1대0.5444487이며, 주주가치를 고려해 신주가 아닌 자사주가 배분된다.기존 CJ올리브네트웍스의 자회사인 CJ파워캐스트는 IT 부문의 100% 자회사로 편입된다. IT 부문과 CJ파워캐스트의 2018년 연결 매출액은 7070억원, 영업이익은 470억원 가량이다.재계는 CJ 경영권 승계작업에서 CJ올리브네트웍스가 연결고리가 될 것으로 봐 왔다. 이 부장이 CJ올리브네트웍스의 주요 주주(지분율 17.97%)이기 때문이다. 이 회장의 장녀인 이경후 CJ ENM 상무도 지분 6.91%를 보유하고 있다.CJ그룹 측은 지배구조상 변동에는 없다는 점에서 경영권 승계는 아니라고 선을 그었다.CJ그룹 측은 “이번 분할과 합병은 급변하는 시장 환경에 빠르게 대응하기 위한 것일 뿐”이며 “이 과정에서 이선호 부장이 확보하는 지분은 2.8%에 그쳐 전체 지분에 영향이 없기 때문에 경영권 승계를 이야기할 만한 수준은 못 된다”고 설명했다.