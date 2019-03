'혁신은 멈추지 않는다’ 주제로 다수의 신차 공개

EQ·AMG·마이바흐 등 브랜드별 전시공간 구성

박준영 기자

[데일리한국 박준영 기자] “메르세데스-벤츠코리아는 혁신을 이어갈 것이다”디미트리스 실라키스 벤츠코리아 사장은 28일 경기 고양시 일산 킨텍스에서 열린 2019 서울모터쇼 프레스데이에서 3종의 아시안 프리미어 및 8종의 코리안 프리미어 모델를 선보이며 이 같이 말했다.이날 메르세데스-벤츠 코리아는 ‘혁신은 멈추지 않는다(Our Innovation Never Stops)’를 주제로 더 뉴 A-클래스 세단, 더 뉴 CLA를 비롯한 3종의 아시안 프리미어 모델과 더 뉴 G-클래스, 더 뉴 GLE, 새로운 메르세데스-AMG 53 2종 등을 포함한 8종의 코리안 프리미어 모델을 선보였다.이번 공개에선 메르세데스-벤츠의 차세대 인포테인먼트 시스템 MBUX(Mercedes- Benz User Experience), 세계 최초의48V 기반의 최신 에어 서스펜션 시스템인 E-액티브 바디 컨트롤(E-Active Body Control) 등 최신 기술도 대거 공개됐다.특히 메르세데스-벤츠는 △미래 모빌리티 시대를 이끌 EQ 브랜드와 △모터스포츠 기술을 아우르는 고성능 브랜드 메르세데스-AMG, △최상의 럭셔리를 선사하는 메르세데스- 마이바흐(Maybach)의 전시공간을 별도로 마련했다. 이 곳에선 세단, SUV, 드림카 등 모든 세그먼트차량이 전시된다.서울모터쇼에서 아시아 최초로 공개되는 ‘비전 EQ 실버 애로우(Vision EQ Silver Arrow)’는 메르세데스-벤츠 모터스포츠가 125년 역사를 증명하는 컨셉트카다.이 모델은 1938년 시속 432.7km라는 신기록과 함께 등장한 W 125 실버 애로우를 모티브하며, 메르세데스-벤츠의 기술 역량과 미래 디자인의 방향성을 제시한다. 외관은 길이 약 5.3 미터, 높이 약 1미터 유선형을 띄고 있으며, 차체는 탄소 섬유로 만들어 졌다. 차량 아래 쪽에는 1회 충전 시 최대 400km (WLTP 기준)의 주행을 가능한 약 80kWh 용량의 슬림한 충전식 배터리가 탑재됐다.지난해 9 월 스웨덴 에서 세계 최초로 공개된 순수 전기차 ‘더 뉴 EQC(The New EQC)’도 이번 서울모터쇼에 전시된다. 이 모델은 EQ 브랜드 최초의 순수 전기차로, 매끄럽고 유려한 디자인과 블루 하이라이트 컬러를 통해 EQ 브랜드만의 디자인 철학인 ‘진보적인 럭셔리(Progressive Luxury)‘를 대변한다.각 차축에 컴팩트한 전기 구동장치를 달아 완전히 새로운 구동 시스템을 탑재했으며, 앞 차축과 뒤 차축에 연결된 두 개의 전기모터를 통해 300 kW 출력의 역동적인 퍼포먼스를 발휘한다. 동시에 주행 거리 450 km 이상(NEDC 기준, 잠정 예상치)을 기록, 실용성도 겸비했다.메르세데스-벤츠 코리아는 이번 모터쇼에서 A-클래스 최초의 세단, ‘더 뉴 A-클래스 세단(The New A-Class Sedan)’을 아시아 최초로 공개하며, A-클래스 라인업을 확장한다. 더 뉴 A-클래스 세단은 기존 해치백 스타일의 A-클래스 패밀리에 국내 소비자들의 취향을 반영해 새롭게 추가된 바디 타입이다.A-클래스 세단은 전 세계 양산차 중 가장 낮은 공기 저항 계수인 0.22 Cd와 224마력의 파워의 2.0리터 가솔린 엔진을 탑재했다. A-클래스 세단에는 인공지능 기반의 혁신적인 인포테인먼트 시스템인 MBUX이 적용됐다. 특히 “안녕, 벤츠”로 작동하는 MBUX는 자연스러운 한국어 인식이 가능 할 뿐만 아니라, 터치 스크린, 스티어링 휠과 센터 콘솔의 터치 패드를 통해 더욱 직관적으로 차량과 소통 할 수 있다.올해 초 CES 에서 처음으로 공개된 ‘더 뉴 CLA(The New CLA)’ 또한 아시아 최초로 서울모터쇼에서 선보인다. 더 뉴 CLA 는 쿠페 차량 특유의 루프라인 디자인과, 메르세데스-벤츠의 최신 기술을 모두 담고 있다. 이는 조금 더 스포티한 모델을 원하는 고객에게 어필할 것으로 벤츠는 기대했다.1997년 M-클래스로 출시돼 프리미엄 브랜드 최초로 SUV 세그먼트를 개척한 GLE의 3세대 모델, ‘더 뉴 GLE(The New GLE)’와 오프로드의 전설 G-클래스의 신모델 ‘더 뉴 G-클래스(The New G-Class)’가 국내 최초로 공개된다.더 뉴 GLE는 메르세데스-벤츠의 최신 기술력으로 개발된 새로운 엔진과 한 층 업그레이드 된 4륜구동 시스템을 통해 한층 강력해진 온·오프로드 주행 성능을 발휘한다. 더 뉴 GLE 는 MBUX는 물론 세계 최초로 선보이는 48볼트 시스템 기반의 에어 서스펜션, E-액티브 바디 컨트롤 등 혁신 기술을 대거 탑재했다. E-액티브 바디 컨트롤은 각 바퀴의 스프링과 댐핑 압력을 개별적으로 제어할 수 있는 세계 최초의 시스템으로, 어떠한 주행 환경에서도 최적의 승차감과 안정적인 주행을 보장한다.역사상 가장 큰 변화를 거친 더 뉴 G-클래스(The New G-Class)는 2018 디트로이트 오토쇼에서 세계 최초로 공개된 후 2019 서울모터쇼를 통해 국내 최초로 선보인다. 더 뉴 G-클래스의 외관은 큰 변화를 지양해 본연의 정체성을 유지한 반면, 인테리어는 40 여 년 전 출시 이래 기술적, 디자인적으로도 가장 큰 변화 거쳤다는 평가다.메르세데스-벤츠 부스는 미래 전기차 브랜드 EQ, 고성능 메르세데스-AMG, 궁극의 럭셔리 메르세데스- 마이바흐의 브랜드를 별도 존으로 구성했다. 이를 통해 메르세데스-벤츠의 브랜드 전략을 직관적으로 보여주고, 각 브랜드 별 차별화된 가치를 심도 있게 살펴볼 수 있도록 했다.서울모터쇼에서는 메르세데스-벤츠 코리아의 대표 모델인 E-클래스의 플러그인 하이브리드 모델 ‘더 뉴 E 300 e’를 비롯, 3 종의 플러그-인 하이브리드 모델과 더 뉴 EQC 를 함께 소개하며, 순수 전기 구동의 미래를 향한 메르세데스-벤츠의 방향성을 보여준다.이번 모터쇼에선 메르세데스-AMG의 새로운 라인업인 메르세데스-AMG 53 모델들을 국내 최초로 공개한다. 이번에 전시되는 메르세데스-AMG CLS 53 4MATIC+(Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+)와 메르세데스-AMG E 53 4MATIC+(Mercedes-AMG E 53 4MATIC+)에는 48 볼트 시스템 기반의 통합 전기 모터인 EQ 부스트가 탑재, 가속 시 22 마력의 추가적인 힘을 더한다.아울러 메르세데스-벤츠 코리아는 메르세데스-마이바흐 S 650(Mercedes-Maybach S 650)을 국내 최초로 공개하고, 고객들의 라이프 스타일에 맞게 꾸며진 익스클루시브 라운지를 운영한다.한편 메르세데스-벤츠 코리아는 2019 서울 모터쇼 메르세데스-벤츠 관을 방문 하는 관람객을 위해 다양한 이벤트를 준비 했다. 모바일 앱 ‘메르세데스-벤츠 익스피리언스(Mercedes-Benz Experience)‘를 다운 받은 후 이름과 연락처를 남기는 선착순 1만명에게 벤츠베어(BenzBear) 카카오 이모티콘을 다운 받을 수 있는 쿠폰을 제공한다. 또 메르세데스-벤츠 익스피리언스 앱의 ‘스탬프 투어(Stamp Tour)’를 완료한 관람객은 벤츠베어 피규어도 받을 수 있다.메르세데스-벤츠 전시관의 2 층 EQ 라운지에서도 특별한 이벤트가 계속된다. ‘EQ 벤츠베어(EQ BenzBear)‘와 사진을 찍은 후 개인 SNS 에 업로드 하면, 메르세데스-벤츠 마카롱, 음료와 함께 벤츠베어 카카오 이모티콘을 다운 받을 수 있는 쿠폰이 선착순으로 제공한다.