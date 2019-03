동효정 기자

[데일리한국 동효정 기자] 새 봄을 맞은 호텔업계가 특별한 고객들을 위해 패키지를 출시했다. 호캉스(호텔+바캉스)가 대중화되자 남성전용·펫전용 등 다양한 눈높이에 맞춰 이색 패키지를 선보이고 있다.글래드 라이브 강남에서는 남자들의 완벽한 호캉스를 위한 ‘글래드 포맨 럭셔리’ 패키지를 2019년 6월 30일까지 선보인다.‘글래드 포맨 럭셔리’ 패키지는 디럭스룸 또는 글래드 하우스에서 1박과 함께 RB 다이닝 & 바에서 발렌타인 17년산과 함께 신선한 계절 과일과 세계 각국의 치즈와 햄으로 구성된 스페셜 플래터가 제공된다.인테리어계의 명장 김치호 인테리어 아티스트가 설계한 지하 1층부터 지하 3층까지 600평 규모의 RB 다이닝 & 바는 프리미엄 싱글몰트 위스키를 전문적으로 취급하는 국내 최대 규모의 다이닝 & 싱글몰트 위스키 전문바로다. 전문 셰프의 다양한 메뉴와 함께 최상급 싱글몰트 위스키를 경험할 수 있다.세계적인 브랜드 BIC과의 파트너십을 통해 만들어진 레이지 소사이어티의 BETTER 5중날 체험팩 1세트와 규조토 홀더 1개, 숙취해소 음료 컨디션 1병이 제공된다. 가격은 디럭스룸은 24만원부터, 글래드 하우스룸은 31만원부터며 10% 세금 별도 금액이다.비스타 워커힐 서울은 반려견과 함께 호텔 투숙이 가능한 기존 ‘오 마이 펫(Oh My Pet)’ 프로그램을 정비한 오 마이 펫 패키지를 선보인다. 오 마이 펫 패키지로 반려견과의 편안한 투숙이 가능하도록 다양한 시설이 구비된 전용 객실을 연중 이용할 수 있다.오 마이 펫 패키지에는 비스타 워커힐 서울 펫 컨셉룸 1박과 더 뷔페 조식이 포함되며 (2인 기준), 반려견을 위한 장난감, 비스타 워커힐 팬던트, 그리고 배변 봉투가 포함된 웰컴 키트가 제공된다. 반려견과 특별한 공간에서 편안한 시간을 보낼 수 있도록 꾸며진 비스타 펫 컨셉룸에는 반려견 전용 침대 및 베개, 식탁, 식기, 건조기, 배스로브와 타월이 준비됐다. 미니바에는 반려견을 위한 음료와 간식도 함께 구비된다. 반려견과 특별한 추억을 남길 수 있도록 사진 촬영용 의상도 제공한다.오 마이 펫 패키지는 무게 15킬로그램 이하의 반려견 한 마리 기준으로 이용이 가능하며, 사료는 제공되지 않는다. 공공 장소에서는 반려견의 자유로운 활동이 불가해 객실까지 캐리어를 사용해 이동해야 하며 레스토랑 및 바 이용 시 동반이 제한된다.오 마이 펫 패키지 이용료 중 일부가 유기견 보호 단체에 기부될 예정이다. 오 마이 펫 패키지는 연중 이용이 가능하며, 이용 가격은 주중(일~목) 32만원부터, 주말(금~토) 39만원부터다.강원도 평창과 속초에 위치한 켄싱턴호텔 평창과 켄싱턴리조트 설악비치에서는 4월 6일부터 5월 31일까지 ‘아이들의 꿈과 환상을 그대로 실현할 수 있는 드림 카 여행(Dream Car Travel)’을 콘셉트로 프리미엄 키즈 브랜드 ‘띠띠’와 제휴를 통해 ‘오 마이 카(Oh My Car) 패키지’를 선보인다.이번 패키지는 아이들이 가장 좋아하는 장난감 중 하나인 자동차를 테마로 디자인된 ‘마이 카(My Car) 키즈 전용 객실’이 제공된다. 아이들의 눈에 비친 멋진 자동차가 나만의 침대가 되어있어 드림 카를 눈 앞에서 보는 즐거움과 여행 시 평범했던 취침 시간을 더욱 특별하게 제공하고자 기획됐다. 아이들의 눈높이에 맞춘 ‘띠띠카베드’와 어울리는 3단 옷장, 협탁, 빈백 등이 마련됐다.객실 내 자동차 침대에서 직접 시동 켜고 끄기, 자동차가 달리는 사운드, 경적음 등 아이들의 호기심을 자극할 수 있는 다양한 옵션 아이템들을 직접 체험할 수 있는 것이 특징이다.켄싱턴호텔 평창은 △마이카 키즈 객실 1박, △뷔페 레스토랑 ‘그린밸리’ 조식뷔페 3인, △실내 수영장 3인, △키즈 프로그램 1회 참여, △웰컴 기프트 1개, △호텔 정원 내 동물먹이 체험 1회 혜택으로 구성됐다.2층 코코몽 라운지에서 진행되는 키즈 프로그램은 아쿠아 매직, 액자·저금통·에코백 만들기, 코튼볼 물고기 조명 만들기 중에서 1가지를 선택할 수 있다. 요일별, 시간별 프로그램이 상이하며 자세한 사항은 켄싱턴호텔앤리조트 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.가격은 주중(일~목)22만원(세금 포함)부터, 주말(금~토)25만3000원(세금 포함)부터다.켄싱턴리조트 설악비치는 △마이카 키즈 객실 1박, △애슐리 조식 뷔페 3인, △정글키즈 어메니티 1개, △객실 내 키즈 텐트 설치, △키즈 장난감 무료 대여, △레트로 게임기 무료 대여, △모래놀이 세트 무료 대여, △키즈 케어 4종 서비스, △패밀리 포토북 1회 무료 제작 서비스 혜택으로 구성됐다.키즈 케어 4종 서비스는 여행의 짐은 최소화 하고 아이와 함께 편안한 여행을 즐길 수 있도록 가습기, 젖병 소독기, 잉글레시나 듀오시스템(또는 지피라이트), 뉴나 프론토웨건을 투숙 기간 동안 무료로 대여해 주는 서비스다.패밀리 포토북 제작 서비스는 켄싱턴호텔앤리조트의 액티비티 프로그램 전문가 ‘케니’가 소개하는 리조트 내 명소에서 사진을 찍은 후 포토북으로 제작해 주는 서비스다. 주중(일~목)에만 이용할 수 있으며 사전 예약을 통해 13시부터 16시까지 시간별 1팀씩 이용 가능하다.