°Ç¼³¿¬±¸¼Ò(ÀÌÇÏ IBST, Vietnam Institute for Building Science and Technology)´Â º£Æ®³² °Ç¼³ ºÐ¾ß ÃÖ°í ¿¬±¸±â°üÀÌ´Ù. ¾à 600¸íÀÇ ¿¬±¸ÀÎ·ÂÀÌ ¿¬±¸°³¹ß, Ç¥ÁØÁ¤¸³, ÀÎÁõ, °¨¸® µîÀÇ ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù.
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