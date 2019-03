"영국의 클래식함을 밀레니얼 감성으로 새롭게 해석"

권오철 기자

[데일리한국 권오철 기자] 글로벌 패션 브랜드 유니클로가 8일 영국을 대표하는 하이엔드 패션 브랜드 'JW 앤더슨'과 협업한 '2019 S/S 유니클로 and JW 앤더슨 콜라보레이션' 컬렉션을 출시했다.JW 앤더슨은 런던을 대표하는 혁신적이고 진보적인 브랜드로 평가받으며 2012년부터 2015년까지 매년 브리티시 패션 어워드에서 상을 수상했다. 2017년 F/W 시즌과 2018년 S/S 시즌 유니클로와 콜라보레이션을 통해 국내에도 대중적으로 소개됐다.세 번째 협업인 이번 ‘2019 S/S 유니클로 and JW 앤더슨 콜라보레이션’ 컬렉션은 박물관이나 갤러리에서 전시를 감상하는 밀레니얼 세대로부터 영감을 받았다. 예술을 사랑하고 사색을 즐기는 지적인 젊은이들에 대한 애정을 담아 영국 고유의 헤리티지를 유스 컬처 감성으로 재해석했으며, 아우터부터 팬츠, 셔츠, 스트라이프 티셔츠, 원피스, 버킷햇, 더플백, 스카프까지 다양한 상품들로 구성됐다.유니클로 관계자는 “유니클로는 협업 대상을 선정할 때 입는 사람의 일상을 더욱 풍요롭게 만드는 유니클로의 ‘라이프웨어’ 컨셉을 실현할 수 있는지를 매우 중요하게 생각한다”며 “세 번째 진행되는 ‘유니클로 and JW 앤더슨 콜라보레이션’도 JW 앤더슨의 시그니처 디자인과 유니클로가 만나 영국의 클래식함을 밀레니얼 감성으로 새롭게 해석했다는 점에서 대중적인 인기를 끌 것으로 예상한다”고 전했다.‘2019 S/S 유니클로 and JW 앤더슨 콜라보레이션’ 컬렉션은 유니클로 글로벌 플래그십 스토어인 명동중앙점을 비롯해 신사점, 롯데월드몰점, 롯데백화점 광복점, 대구 동성로중앙점 등 전국 11개 주요 매장과 온라인스토어에서 판매된다.