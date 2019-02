[권오철의 식후경] '백두산·남한강 물' 합쳐 양조한 핸드앤몰트 맥주 '소원 페일에일' 마셔보니…

백두산 물과 남한강 물을 합쳐 만든 최초의 맥주

한반도 화합과 평화 염원…단일 홉과 몰트 사용

권오철 기자

[데일리한국 권오철 기자] 김정은 위원장과 트럼프 대통령이 27~28일 양일간 베트남 하노이에서 북미정상회담을 진행중인 가운데, 한국에서는 한반도의 화합과 평화를 염원하는 맥주가 최근 출시돼 눈길을 끌고 있다.해당 맥주는 국내 수제맥주 브루어리 핸드앤몰트(The Hand and Malt)가 지난 21일 출시한 '소원 페일 에일'(Sowon Pale Ale).소원 페일 에일은 백두산의 물과 남한강의 물을 합쳐 양조한 최초의 맥주다. 한반도를 상징하는 남북의 '물'을 강조하기 위해 단일 홉(Cascade)과 단일 몰트(Maris otter)를 사용했다.도정한 핸드앤몰트 설립자가 평양이 고향인 아버지의 소원을 위해 만든 맥주. 과연 맛은 어떨까?지난 26일 저녁 소원 페일 에일을 직접 마셔보기 위해 서울 종로구 내자동 소재 핸드앤몰트 전문 펍을 찾았다. 붉은색 네온사인으로 'The Hand and Malt'라고 장식된 한옥이 보였다. 이곳의 이름은 '핸드앤몰트 탭룸'.소원 페일 에일은 탭룸 메뉴 리스트 맨 위에 있었다. 알콜도수 4.5%. 가격은 7500원. '백두산 물을 넣어 만든 납북화합 기원 맥주. 투명한 색과 깔끔한 피니시가 특징'이다.맥주를 기다리며 얘기를 나누게 된 이모(43)씨는 마침 소원 페일 에일을 마시고 있었다. 이 씨는 "이 맥주가 출시되는 첫 날 마셨는데 또 와서 마신다"며 "이곳의 대표적인 맥주 중 하나인 '슬로우 아이피에이'(Slow IPA)와 향과 맛이 흡사한데, 첫 잔으로 마시기에게 좋다. 앞으로 계속 나왔으면 좋겠다"고 말했다.곧 '주인공'이 테이블에 올려졌고, 마셔본 결과 일단 소원 페일 에일은 일반적으로 수제맥주에서 맛볼 수 있는 몰트의 풍미를 어느 정도 느낄 수 있었지만 향이 강하진 않았다.이후 비교해 본 바로는 Slow IPA의 아로마 향이 보다 강하게 느껴졌다. 아울러 마신 후 잔여감이 거의 느껴지지 않았다. 한마디로 깔끔한 맛이다. 끝맛을 색깔에 비유하자면 아무것도 섞지 않은 '흰색'에 가깝다.이날 탭룸을 찾은 박모(31)씨는 "운동을 한 후 시원하게 마시는 맥주로 좋을 것 같다. 입안을 씻어내는 느낌"이라고 호평하면서도 "한반도의 평화를 염원하는 맥주라고 하기엔 너무 가벼운 맛이 아닌가"라고 의문을 가졌다.핸드앤몰트 관계자는 "소원 페일 에일은 물의 맛을 강조하기 위해 단일 홉과 단일 몰트를 사용한 만큼 라이트하게 즐길 수 있다"며 "남과 북의 물을 합쳤다는 게 포인트"라고 강조했다.탭룸은 SNS에 소원 페일 에일 인증샷을 해시태그와 함께 올리면 실제 북한 사람들이 먹는 '북한 과자'를 제공하는 이벤트도 진행하고 있었다. 제공된 3~4종의 북한 과자는 단 맛이 거의 없고 보리, 참깨 등 곡식 맛이 났다. 가벼운 소원 페일 에일과 제법 어울리는 이북의 향기였다.시즌 한정으로 생산된 소원 페일 에일은 소진 시까지 탭룸 외에 이태원 '바토스' 등의 레스토랑을 비롯, 전국 최대 주류 매장인 '와인앤모어' 청담점, 위례점, 한남점 등에서 만나 볼 수 있다.