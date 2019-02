동효정 기자

[데일리한국 동효정 기자] 여행사이트 트립어드바이저가 2019년 트래블러스 초이스에서 WE 호텔 제주를 대한민국 베스트 호텔 25선과 대한민국 가족호텔 10선에 선정했다.트립어드바이저는 총 9가지 카테고리(Top Hotels, Small Hotels, Bargain, Luxury, Best Service, B&BS and Inns, Romance, Family, All-inclusive)의 순위를 발표햇다.이 발표에서 WE 호텔은 대한민국 베스트 호텔(Top Hotels) 25선 가운데 7위, 대한민국 가족호텔(Family Hotels) 10선 가운데 3위에 각각 올랐다. WE 호텔은 국내 최고급 호텔이면서도 가족들에게 인기가 높은 호텔로 손꼽히고 있다는 것이 입증됐다.홍상철 WE 호텔 총지배인은 “한국관광공사에서 선정하는 웰니스 33선으로 19~20년 추천 관광지에 재선정된 소식에 이어 트립어드바이저 선정 소식으로 고객님들께 새해 선물을 받은 것 같아 매우 기쁘다”고 소감을 밝혔다.