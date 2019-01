‘베스트 커스터머 어드바이저’ 부문 신승리(태안모터스 개포) 등 12개 부문서 수상자 선정돼

박준영 기자

[데일리한국 박준영 기자] 아우디코리아는 우수 A/S 서비스 딜러사와 직원을 선정하는 ‘2019 아우디 A/S 어워즈’를 열었다고 30일 밝혔다.시상은 △올해의 A/S 서비스 딜러사 △올해의 A/S 서비스센터 △베스트 서비스 어드바이저 △베스트 커스터머 어드바이저 △베스트 테크니션 팀 등 12개 부문에서 이뤄졌다.종합우수상에 해당하는 ‘올해의 A/S 서비스 딜러사’ 부문은 고진모터스와 한서모터스가 선정됐다. ‘올해의 A/S 서비스센터’ 부문은 성수(고진모터스), 민락(유카로오토모빌), 삼성 ASE (고진모터스) A/S 서비스센터가 차지했다. 이는 서비스 만족도 등 다양한 지표 점수가 종합 반영된 결과다.‘베스트 서비스 어드바이저’ 부문에는 김규현·김우섭 어드바이저(코오롱아우토 대치), 이도연 어드바이저(한서모터스 원주), 박세준 어드바이저(고진모터스 삼성 ASE)가 선발됐다. ‘베스트 커스터머 어드바이저’ 부문에서는 신승리(태안모터스 개포), 박미지(한서모터스 원주) 및 박진아 어드바이저(고진모터스 삼성 ASE)가 수상했다.‘베스트 테크니션 팀’ 부문에서는 고진모터스 성수 A/S 서비스센터가 수상했다. 이외에도 CR·CEM·ADM·워런티·파츠 매니저 등 다양한 부문에서 딜러사 4곳, A/S 서비스센터 4곳, 직원 12명에 대한 시상이 이뤄졌다.세드릭 주흐넬 아우디 코리아 사장은 “딜러사의 노력과 열정에 힘입어 지난해 판매를 성공적으로 재개, 비즈니스 정상화의 발판을 마련할 수 있었다”면서 “고객 만족, 신차 출시, A/S 서비스 역량 강화, 브랜드 이미지 회복을 통해 국내시장에서 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.