[AD] 조지아 감동시킨 SK이노베이션 광고 ‘땡큐, 조지아!’

SK이노베이션이 미국 조지아주 잭슨카운티 커머스시에 전기자동차 배터리 공장을 설립할 계획인 가운데, 다양한 지원을 약속한 조지아주에 감사의 의미를 담은 광고를 지역 유력 매체에 게재했다고 7일 밝혔다.SK이노베이션은 지난해 11월에 조지아주 잭슨카운티 커머스시에 연간 9.8GWh(기가와트시) 규모의 전기차 배터리 공장 건설 계획을 발표한 바 있다.약 34만평(112만3970㎡)에 달하는 부지에 건설되는 해당 공장은 조지아주 역대 외자 유치 규모 가운데 사상 최대다.SK이노베이션은 공장 건설이 완공되면 국내 배터리 공급사 가운데 북미 시장에서 최대 생산 능력을 확보할 것으로 예상하고 있다.SK이노베이션은 우호적인 사업 환경 조성 등 배터리 공장 설립 프로젝트의 성공적 수행을 위해 다방면의 지원을 아끼지 않은 글로벌 비즈니스 파트너인 조지아주에 감사의 뜻을 전하고자 광고를 제작했다.SK이노베이션은 조지아주 지역 내 발행부수 1위로, 가장 많은 지역 주민이 구독하는 신문인 ‘애틀랜타 저널 컨스티튜션(The Atlanta Journal Constitution)’에 감사의 광고를 게재하고, 지역 사회 곳곳에 감사의 메시지를 전했다.SK이노베이션의 첫 번째 광고에서 가장 눈에 띄는 문구는 ‘땡큐 조지아’로, SK이노베이션은 미래 기술의 집약체인 전기차들이 조지아주에 감사의 마음을 전하는 메시지를 광고에 담았다.두 번째 광고의 ‘투게더 위드 조지아, 투게더 포 더 퓨처(Together with Georgia, Together for the Future)’는 SK이노베이션 배터리 사업의 글로벌 확장 전초 기지가 될 조지아주와의 협력의 의미를 담고 있다.김준 SK이노베이션 사장은 지난 3일(현지시간) 윤예선 SK이노베이션 배터리 사업 대표 등 SK이노베이션 관계자들과 함께 잭슨카운티 커머스시에 위치한 신규 공장 부지를 방문했다.김 사장은 이후 클락 힐(Clark Hill) 커머스시 시장, 존 스콧(John Scott) 잭슨카운티 경제개발부 장관 등 정부 관계자들을 만나 조지아 지역 사회에 대한 소개를 듣고 기업 친화적 고용 촉진 정책에 대해 논의했다.이 자리에서 짐 쇼(Jim Shaw) 잭슨카운티 상공회의소 의장은 SK이노베이션의 ‘땡큐, 조지아’ 광고에 대해 깊은 인상을 받았다고 밝히면서 “SK이노베이션이 글로벌 비즈니스 파트너인 조지아주에 보여준 적극적이고 배려있는 태도에 감사함을 전한다”고 말했다.클락 힐 커머스시 시장은 광고의 의미가 매우 크다며 커머스시에 걸어두고 볼 수 있도록 원본을 보내달라고 요청하기도 했다.이에 김준 사장은 “SK의 ‘행복 날개’가 조지아에서도 훨훨 날아갈 수 있도록 노력하겠다”고 화답하면서, 조지아주와의 협력에 대한 강한 의지를 피력했다.[자료제공 SK이노베이션]