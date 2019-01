귀뚜라미, ‘거꾸로 NEW 콘덴싱 가스보일러’…ICT기술 접목한 고효율 친환경 제품

경동나비엔, ‘NCB760’…친환경 고효율 콘덴싱 기술에 사물인터넷 기술 접목

박현영 기자

[데일리한국 박현영 기자] 겨울철이면 어김없이 매서운 한파가 몰아치는 탓에 우리나라는 전통적으로 난방문화가 발전해 왔다. 과거 온돌문화부터 최근 각종 첨단기술을 장착한 보일러까지, 겨울철 동장군을 피하려는 노력은 지금도 이어지고 있다.이에따라 국내 주요 보일러 업체들은 실내에서 따뜻하면서도 편리하게 생활할 수 있도록 제품 개발에 많은 공을 들이고 있다. 그 결과 단순히 집을 따뜻하게 해주던 제품을 넘어, 사물인터넷·인공지능 등 IT 기술과 연계한 보일러 · 환경을 생각하는 친환경 보일러 등 보다 편리하고 상품성을 강화한 제품을 속속 출시하고 있다.4일 보일러 업계에 따르면 귀뚜라미는 친환경 고효율 보일러로 주목받고 있는 콘덴싱 보일러 저변을 넓히기 위해 ‘4번 타는 가스보일러’, ‘거꾸로 콘덴싱 가스보일러’, ‘AST 콘덴싱 가스보일러’, ‘거꾸로 NEW 콘덴싱 가스보일러’ 등 새로운 고성능 제품을 꾸준히 선보이고 있다.귀뚜라미는 여러 제품 중에서도 ‘거꾸로 NEW 콘덴싱 가스보일러’가 주력 제품이라고 소개했다. 귀뚜라미 관계자는 “이 보일러는 저탕식 보일러와 콘덴싱 보일러의 장점은 계승하면서 작고 가볍게 만든 것이 특징”이라며 “내장형 온수탱크를 활용해 풍부한 난방수와 생활온수를 공급하는 저탕식 보일러와 2개의 열교환기를 사용해 에너지 효율을 극대화하는 콘덴싱 보일러의 강점을 모두 취했다”고 설명했다.이 제품은 열전달 효과를 극대화하는 하이핀 연관기술을 적용, 온수가 풍부한 저탕식 보일러의 장점은 살렸지만, 부피와 무게는 반대로 줄였다. 여기에 버려지는 열을 난방과 온수를 만드는 데 재활용하는 콘덴싱 기술로 에너지 소비효율 1등급을 받았다. 미세먼지 유발 물질로 지목된 질소산화물(NOx) 배출도 최소화해 저녹스 기준 1등급을 충족한다.아울러 인공지능(Ai) 스피커, 사물인터넷(IoT)과도 연동돼 사용자는 KT 기가지니(GiGA Genie)나 ‘귀뚜라미 IoT 보일러 솔루션’을 이용해 음성이나 스마트폰으로 집안 내 보일러 편리하게 제어할 수 있다. KT 기가지니를 이용할 경우, 말 한마디로 원하는 보일러 제어가 가능하며, IoT 보일러 솔루션을 활용해 스마트폰으로 보일러 기능을 조작할 수 있다.이 제품에는 스마트 학습기능도 적용됐다. 보일러가 스스로 사용자의 생활패턴을 시간대별로 수집 분석해 최적화된 사용 환경을 제공한다. 또 보일러에 문제가 발생하면 보일러가 자가 진단해 소비자에게 알려준다. 소비자는 알림 버튼을 눌러 서비스를 신청할 수 있으며, 보일러 상태는 자동으로 지역 서비스 기사에게 접수된다.귀뚜라미 관계자는 “거꾸로 NEW 콘덴싱 가스보일러는 에너지소비효율1등급, 친환경 1등급을 모두 충족하는 제품으로 첨단정보통신기술(ICT)까지 더해져 더욱 편리하고 스마트한 라이프스타일을 완성해 줄 것”이라며, “올겨울도 귀뚜라미보일러와 함께 겨울철 난방비와 미세먼지 걱정 없이 따뜻한 겨울을 보내시기를 바란다.”라고 말했다.경동나비엔은 2013년 업계 최초로 스마트폰 원격제어 보일러 나비엔 스마트 톡을 선보인 이후, 지속적으로 고객에게 쾌적한 난방을 제공하는 제품들을 선보였다. 지난해에는 구글 홈, 구글 홈 미니, 네이버 클로바 등 인공지능 스피커와 연동한 서비스를 시작했다.경동나비엔의 대표 제품은 ‘NCB760’이다. 이 제품은 사물인터넷 기술을 접목해, 보일러의 기능을 원격으로 사용할 수 있는 스마트 원격제어 보일러로 출시됐다.경동나비엔 관계자는 “NCB760은 1988년 아시아 최초로 콘덴싱보일러를 개발한 경동나비엔이 30년간 축적해온 콘덴싱 기술 노하우를 적용해 개발한 프리미엄 제품”이라며 “탁월한 친환경성과 에너지 절감 효과는 물론, 더욱 정교한 제어와 감성을 더해 소비자에게 새로운 난방 트렌드를 제시하고 있다”고 설명했다.실제 이 제품은 일반 보일러에 비해 최대 28.4%의 에너지 절감이 가능하며, 날씨나 계절의 변화, 집안의 단열 상태를 파악해 난방에 적용하는 스마트 난방 제어로 언제나 정확한 온도를 구현한다. 예를 들어 추운 날이나 단열이 잘 안되는 집에서는 더 강하게 보일러를 가동하고, 상대적으로 따뜻한 날에는 보일러를 더욱 정교하게 조절하는 방법으로 스마트 난방이 이뤄진다. 온수 역시 풍부한 양을 0.5도 단위로 조절해 사용할 수 있다.친환경성도 장점이다. 미세먼지의 주범인 질소산화물 배출을 79%까지 줄이며, 온실가스의 주범인 이산화탄소 배출량 역시 크게 낮췄다. 에너지 절감 효과가 적용돼 에너지 사용량까지 크게 낮췄다.NCB760은 소음을 11% 줄인 저소음 설계와 함께 사물인터넷 기술도 강화, 더욱 쾌적한 난방 생활을 제공한다. 이 제품은 가스 사용량까지 실시간으로 어플리케이션을 통해 확인할 수 있기 때문에 더욱 스마트한 난방 활용이 가능하다.경동나비엔 관계자는 “부모님 댁에서 일정 시간 보일러 사용이 없을 경우 자녀에게 이를 알리는 ‘효’ 알림 기능이나, 제품 고장 시 미리 고객에게 이를 안내하는 프리미엄 원격케어 서비스까지 지원한다”며 “사용자가 안심하고 원하는 최적의 환경에서 난방을 사용할 수 있는 점도 차별화된 강점”이라고 설명했다.