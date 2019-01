[신년사] 정용진 신세계그룹 부회장 "중간은 없다. 변화에 맞춰 혁신하자"

가격대응 아닌 구조혁신 통해 신세계의 ‘스마트한 초저가 모델’ 만들어야

지속 운영 가능한 상시적인 구조·창의적 마인드·트렌드 분석 능력 강조

동효정 기자

[데일리한국 동효정 기자] 정용진 신세계그룹 부회장이 2일 발표한 2019년 신년사에서 “고객에게 환영 받지 못 하고, 어디에도 속하지 않은 ‘중간’은 결국 치열한 경쟁에서 도태될 것”이라며, “중간은 없다(There is no middle ground)”를 경영 화두로 제시했다.이는 앞으로 새로운 돌파구를 찾지 못한 채, 중간자로 자리할 경우, 시장에서 살아남을 수 없다는 의미로 풀이된다.정 부회장은 아마존이 ‘고객의 절약을 위해서 투자한다(We Invest To Save)’는 슬로건 아래 고객에게 낮은 가격으로 제공하기 위해 끊임없이 투자와 혁신을 추진하고 있는 것처럼 신세계도 본질적인 문제에 대해서 생각해야 한다고 당부했다.정 부회장은 "최근 유통업체의 가장 큰 고민은 고객이 아주 빠른 속도로 스마트하게 변하고 있다는 데 있다"며 "스마트 컨슈머는 ‘가치 소비’를 바탕으로 가장 저렴한 시점을 놓치지 않고 구매하는 것이 생활화됐다는 점을 기억해야 한다"고 말했다.그는 "스마트 고객 때문에 결국 중간은 없어지고 시장은 ‘초저가’와 ‘프리미엄’의 두 형태만 남게 될 것이며, 아직 미지의 영역인 초저가 시장에서 새로운 기회를 찾아야 한다"고 내다봤다.정 부회장의 예견대로 현재 유통업계는 초저가 시장의 성장세가 두드러지고 있다. 실제로, 2018년 해외 초저가 업태의 신장율은 유럽이 7%, 미국이 8% 수준으로 온라인 다음으로 높은 성장세를 보이고 있다.정 부회장은 “앞으로 국내 고객 역시 더욱 더 스마트해져 갈 것이고, 결국 선진국처럼 될 것”이라며, “시장을 선점하기 위해 ‘신세계만의 스마트한 초저가 모델’을 만들어 가야한다”고 당부했다.기존과 전혀 다른 원가 구조와 사업 모델을 만들고, 상품 개발부터 제조, 물류, 유통, 판매 등 모든 과정에서 구조 개선을 해야 한다는 것으로, 단기적인 가격 대응이 아닌 구조적인 변화를 만드는 스마트한 초저가를 만들자는 의미다.그는 “우리가 만들 스마트한 초저가는 오늘 내일 당장 만들어지는 것이 아닌 중장기적 여정”이 될 것이라며, 이를 위해 지속 운영 가능한 상시적인 구조 , 다르게 볼 수 있는 시각과 창의적 마인드, 경험에서 고객의 트렌드를 찾아 사업모델화하는 능력 등 세가지 역량을 확보해달라"고 주문했다.정 부회장은 “신세계 핵심가치 중 ‘고객’의 정의에 ‘우리의 존재 이유와 의사결정 기준은 역시 고객’이라고 명시됐다”며 “우리가 사업을 시작한 첫 날의 마음으로 돌아가 다 같이 열심히 뛰어보자”고 강조했다.