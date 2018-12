동효정 기자

[데일리한국 동효정 기자] 크리스마스를 앞두고 데이트 코스 고민 중인 커플이 많아졌다. 여행은 부담스럽고 번화가는 북적이는 인파로 고생할 것 같다면 크리스마스에만 누릴 수 있는 특급호텔 이색 패키지는 어떨까.그랜드 힐튼 서울은 연인들을 위한 로맨틱한 크리스마스 패키지 ‘메리 키스-마스 패키지(Merry Kiss-Mas Package)’를 선보인다. 안락한 휴식을 취할 수 있는 객실 1박과 2인 조식, 플라워 샵 아디엘의 꽃다발, 대표적인 크리스마스 빵 ‘슈톨렌(Stolen)’, 시즌 한정판 와인인 ‘모젤 크리스마스 로제 와인’이 제공된다.선물을 고민하고 있는 남성들을 위해 속옷 브랜드 ‘비비안’의 여성 속옷 세트도 함께 제공한다. 디럭스 객실 타입을 선택하면 ‘비비안’의 브라렛 세트를 선물하며, 이그제큐티브 객실 타입의 경우 29만원 상당의 비비안 여성 속옷과 슬립 세트를 받을 수 있다. 본 패키지는 12월 31일까지 운영된다.노보텔 앰배서더 서울 강남은 복잡한 도심 속 거리를 벗어나 특급 호텔에서의 사랑하는 연인, 가족 또는 친구들과의 크리스마스를 계획하는 이들을 위해 ‘어린왕자와 함께하는 겨울이야기(Winter story with the little Prince)’ 패키지를 선보인다.해당 패키지는 스탠다드 객실에서의 편안한 1박과 노보텔 강남에서 단독 제작한 어린왕자 아트램프를 포함한 다양한 어린왕자 웰컴 기프트, 호텔 레스토랑 20% 할인, 체크아웃 시 제공되는 서프라이즈 선물 등으로 구성됐다. 5만 5000원(세금 포함) 추가 시 더 스퀘어 성인 2인 조식 혜택과 16세 미만 자녀 2인 조식 혜택 이용 가능하다.로맨틱한 크리스마스 추억을 위해서는 크리스마스 해피아워 (Christmas Happy Hour) 패키지를 추천한다. 이그제큐티브 룸 또는 이그제큐티브 스위트룸 1박, 2인 조식과 함께 연회장에서 세미뷔페와 무제한 와인을 즐기며 라이브 크리스마스 재즈 공연 관람이 가능하다.이비스 스타일 앰배서더 서울 명동은 사랑에 빠진 커플들을 위한 ‘로맨틱 스파 패키지’ 를 선보이고 있다. 여기에는 스탠다드 객실 1박과 르 스타일 (Le Style) 레스토랑 조식 2인, 그리고 프라이빗 커플 스파 50분 이용이 포함된다커플 스파 이용 고객은 캔들 세팅을 누릴 수 있으며 스파클링 샴페인 2잔을 제공한다. 남산 뷰가 한 눈에 들어오는 20층 세미 노천 사우나에서 둘만의 로맨틱한 추억을 쌓을 수 있다.