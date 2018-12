다양한 친환경차 라인업 구축 등 높게 평가돼

박준영 기자

[데일리한국 박준영 기자] 현대자동차가 독일과 영국 등 유럽지역에서 호평을 받고 있는 것으로 나타났다.4일 업계에 따르면 현대차는 지난달 30일 독일 매체 아우토자이퉁(Auto Zeitung)이 발표하는 오토 트로피 2018(Auto Trophy 2018)에서 ‘가장 혁신적인 브랜드’(Most Innovative Brand)로 선정됐다.아우토자이퉁은 현대차가 플러인 하이브리드부터 전기차, 수소전기차에 이르기까지 다양한 친환경차 라인업을 구축하고 있는 점을 높게 평가한 것으로 알려졌다.현대차는 영국 내 자동차 관련 시상식도 휩쓸고 있다. 지난달 26일에는 영국 BBC 탑 기어(Top Gear) 매거진이 선정하는 2018 탑기어 어워드(2018 Top Gear Magazine Award)에서 ‘올해의 자동차 메이커’(Manufacturer of the year)에 뽑히기도 했다.탑기어는 현대차가 짧은 기간 빠르게 성장한 점과 함께 고성능차 ‘i30N’부터 친환경차인 ‘아이오닉’과 ‘코나 일렉트릭’까지 다양하면서도 도전적인 상품 라인업을 갖춘 점을 높게 평가했다고 현대차 측은 설명했다.현대차는 지난달 22일 영국에서 열린 그린플릿 어워즈(Green Fleet Awards)에서 ‘올해의 전기차 제조사’(Electric Vehicle Manufacturer of the Year)`로 선정되기도 했다.그린플릿 어워즈는 현대차가 선보인 차량의 안전성과 가격 경쟁력 등의 기술력과 시장 접근성을 높게 평가했다고 현대차 측은 설명했다.현대차 관계자는 “디자인을 비롯해 여러 면에서 괄목할만한 발전을 이뤄냈고, 수많은 고객의 호응을 끌어내고 있다”면서 “2008년에는 영국에서 2만8000여대를 판매했지만, 올해는 9만대 이상의 판매가 예상된다”고 전망했다.또한 “전기차 시장의 선두 주자가 되겠다”면서 “오는 2025년까지 하이브리드 8종, 플러그인 하이브리드 4종, 전기차 5종, 수소전기차 1종 등 총 18종의 친환경차를 출시할 계획”이라고 밝혔다.