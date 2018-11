동효정 기자

[데일리한국 동효정 기자] 거리에 울려 퍼지는 캐롤과 함께 성큼 다가온 크리스마스, 특별한 하루를 꿈꾸는 이들을 위한 크리스마스 패키지를 소개한다.명동의 크리스마스 풍경을 둘러본 뒤 즐거운 시간을 보낼 수 있는 롯데호텔서울은 ‘조이풀 셀러브레이션 오브 크리스마스(Joyful Celebration of Christmas)’ 패키지를 준비했다. 36만원부터 이용할 수 있는 슈페리어 객실 패키지는 슈페리어 객실 1박, 업스케일 뷔페 라세느(La Seine) 조식 2인 이외에도 베이커리 델리카 한스(Delica Hans)에서 사용 가능한 케익 및 스파클링 와인 1병 교환권, 머스트 해브 아이템인 달팡의 핸드크림까지 포함됐다. 12월 22일부터 내년 1월 1일까지 투숙 가능하다.롯데월드타워, 롯데월드, 석촌호수 등의 다양한 즐길 거리와 인접한 롯데호텔월드는 크리스마스 밤의 낭만을 더해줄 ‘미라클 오브 크리스마스(Miracle of Christmas)’ 패키지를 선보인다. 12월 24일, 단 하루만 45만원부터 이용 가능한 이 패키지는 슈페리어 객실 1박, 어린이 1인 조식을 포함한 3인 조식, 케익 교환권이 제공된다. 특별히 25일 아침에는 크리스마스 기분을 한껏 내게 해줄 크리스마스 트리와 LED액자의 객실 딜리버리 서비스를 받을 수 있다.한 해를 가족들과 여유롭게 마무리 짓고 싶다면 롯데호텔제주의 ‘이어 엔드 인비테이션(Year-end Invitation)’을 주목해 보자. 패밀리 트윈 타입의 디럭스룸 1박과 어린이 1인을 포함한 3인 조식, 온수풀에서 유용하게 사용할 해온 스위밍 쿠션까지 39만원에 선보인다. 12월 22일부터 내년 1월 1일까지 이용 가능하며 연박 시에는 특별히 스페셜 디너 뷔페 3인 이용의 혜택까지 더해진다. 모든 특전은 투숙 기간 중 1회만 제공된다.연인들을 위한 롯데호텔부산의 ‘로맨틱 패키지(Romantic Package)’는 크리스마스 데이트에 제격이다. 일반 객실보다 넓은 이그제큐티브 객실1박과 피자와 파스타를 각각 1개씩 시킬 수 있는 인룸다이닝 이용권, 휴대폰 사진의 인화부터 배송까지 간편히 해결할 수 있는 그랩픽 이용권 2매도 포함돼 로맨틱한 크리스마스를 위한 만반의 준비를 끝낼 수 있다. 가격은 20만원부터이며 올해 12월 31일까지 이용 가능하다.롯데호텔울산에서는 12월 21일부터 28일까지 투숙할 수 있는 ‘디어 마이 산타(Dear My Santa)’ 패키지를 선보인다. 슈페리어 객실 1박과 미니바에서 맥주와 소프트 드링크 등의 음료와 간단한 스낵을 무료로 이용할 수 있는 ‘산타의 미니바’ 서비스가 포함되어 있다. 여기에 특별한 선물 로니 베어 인형과 캐시비 카드 1만원권이 함께 증정되며 가격은 16만원이다. 상기 요금 모두 세금 및 봉사료는 별도다.켄싱턴호텔 여의도 스시&그릴 라이브 다이닝 브로드웨이에서는 크리스마스 분위기를 만끽하며 소중한 사람들과 함께 특별한 만찬을 즐길 수 있는 ‘크리스마스 스페셜 디너 뷔페’를 12월 21일부터 24일까지 선보인다.크리스마스 스페셜 디너 뷔페에서는 바닷가재 구이를 테이블로 직접 제공하는 패싱 서비스, 그릴 스테이션에서 즉석 카빙하는 스페셜 메뉴 4종(터키, 터키롤, 등심 토마호크, 로시니), 소믈리에가 추천하는 캘리포니아 와인 3종이 특별 제공된다.브로드웨이의 시그니처 메뉴인 양갈비, 왕새우 구이를 비롯해 도미, 전복, 삼치 등의 고급 재료를 라이브로 선보이는 스시와 사시미, 크리스마스 콘셉트의 다양한 디저트 등을 풍성하게 즐길 수 있다.크리스마스 스페셜 디너 뷔페는 2부제로 진행되며 1부는 17시부터 19시, 2부는 19시 30분부터 21시 30분까지다. 가격은 1인 기준 9만9000원(세금 포함)이다.둘만의 조용한 식사를 원한다면 양식당 ‘뉴욕뉴욕’에서 선보이는 ‘크리스마스 스페셜 디너 코스’를 추천한다. 12월 22일부터 12월 25일까지 이용할 수 있으며 가격은 13만9000원(세금 포함)이다.그랜드 워커힐 서울은 핀란드어로 ‘메리 크리스마스’를 의미하는 ‘휘바 욜루아(Hyvvaa Joulua)’ 라는 이름의 패키지 2종을 출시했다.‘휘바’ 패키지는 그랜드 딜럭스 룸 1박과 더 뷔페 조식을 제공하며, ‘욜루아’ 패키지에는 클럽 스위트룸 1박과 클럽 라운지 조식 및 해피아워 이용이 포함된다.비스타 워커힐 서울에서는 ‘크리스마스 위시즈’ 패키지를 준비한다. ‘위시즈Ⅰ’ 패키지는 비스타 딜럭스 룸 1박을, ‘위시즈Ⅱ’ 패키지는 스튜디오 스위트룸 1박을 기본으로 하며, 더 뷔페 조식과 비스타 워커힐의 루프톱 공간인 스카이야드를 무료로 입장할 수 있다.어린이 고객들이 크리스마스를 더욱 즐겁게 보낼 수 있도록 그랜드 워커힐 서울에 위치한 그랜드 홀에서 산타 키즈 빌리지도 운영한다. 크리스마스 패키지 이용 고객에 한해 입장이 가능한 산타 키즈 빌리지에선 어린이를 위한 크리스마스 선물 증정과 함께, 핀란드 공인 산타가 산타 키즈 빌리지를 깜짝 방문해 포토타임을 가지는 이벤트도 진행된다.