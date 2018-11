동효정 기자

[데일리한국 동효정 기자] 생활뷰티기업 애경산업의 대표 화장품 브랜드 ‘AGE 20’s(에이지투웨니스)’에서 신제품 ‘ALL NEW 에센스 커버팩트 XP’를 선보인다.12일 애경산업은 에센스 커버팩트’ 출시 5주년 및 국내 홈쇼핑 누적매출 5000억원 달성을 기념해 이번 신제품을 출시했다고 밝혔다.이번 신제품에서는 AGE 20’s 에센스 커버팩트의 가장 큰 특징인 메이크업 베이스 역할을 돕는 ‘라떼아트’를 끝까지 새겨 처음부터 끝까지 고른 톤 보정 효과를 볼 수 있으며, 에센스 성분도 영양분이 필요한 가을, 겨울철에 맞춰 향상시켰다.새로워진 라떼아트는 핑크, 민트, 베이지 3가지 컬러가 피부 밝기, 붉은기 등 피부 톤 개선을 돕고 피부에 얇고 균일하게 밀착된다.ALL NEW 에센스 커버팩트 XP는 빛을 균일하게 반사시키는 스타 파우더를 함유했으며 일명 부활초라고 불리는 로즈 오브 예리코, 룩샘 파이어 등이 함유된 슈퍼 플랜트 항산화 에센스를 파운데이션 속에 71% 담아 안티에이징 효과 및 촉촉한 피부를 표현할 수 있다.ALL NEW 에센스 커버팩트 XP는 트리플 진주와 트리플 올뉴 파우더를 함유해 높아진 밀착력으로 겨울시즌 코트 등에 화장품이 묻는 것을 방지했다. 실제로 인체 적용 시험 결과 이전 시즌 대비 밀착력이 향상된 것으로 나타났으며 에센스 커버팩트 중 가장 많은 41가지의 임상을 획득했다.ALL NEW 에센스 커버팩트 XP는 ALL NEW 에센스 커버팩트 XP 본품 2개, 에센스 커버팩트 리필 2개, 트리플 인 리치 앰플, 트리플 인 리치 크림, 볼류 립 틴트로 구성됐으며 가격은 6만9900원으로 이전 제품과 동일하다. GS홈쇼핑 온라인몰에서 사전구매가 가능하다.