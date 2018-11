이창훈 기자

[데일리한국 이창훈 기자] GS칼텍스가 대표 사회 공헌 사업인 ‘마음톡톡’의 철학을 담아 ‘100인이 함께하는 마음톡톡 온라인 합창단’ 캠페인을 1일부터 진행한다.이번 캠페인은 선발된 가상의 합창단 100인이 함께 완성하는 참여형 프로젝트다. GS칼텍스의 마음톡톡송 ‘Be with you’를 부른 동영상을 보내 신청하면, 선발된 100인의 목소리로 합창곡을 제작하는 방식이다.GS칼텍스 마음톡톡송 ‘Be with you’ 제작에는 GS칼텍스 사회 공헌 사업인 마음톡톡의 음악치료사들이 직접 참여했다.GS칼텍스는 올해 3월 직원들로 구성된 합창단과 마음톡톡 음악치료사들이 함께 부른 ‘Be with you’로 음원을 발표한 바 있다.GS칼텍스는 노래로 아이들 마음에 에너지를 더해주겠다는 취지로 이번 캠페인을 기획했다.이날부터 30일까지 진행되는 이번 캠페인에는 누구나 참여할 수 있다.자세한 참여 방법은 GS칼텍스 블로그에서 관련 배너를 통해 확인할 수 있다.완성된 합창곡은 12월28일에 GS칼텍스 유튜브 채널을 통해 공개된다.GS칼텍스는 노래를 통해 대한민국의 어린이와 청소년에게 힘과 위로를 주기 위해 2015년부터 마음톡톡송 캠페인을 이어오고 있다.GS칼텍스 관계자는 “한 사람, 한 사람의 목소리가 모여 마음을 움직이는 큰 에너지가 되길 기대한다”며 “앞으로도 아이들 마음을 위로하고 응원하는 다양한 방안을 모색할 것”이라고 말했다.한편, GS칼텍스는 2013년부터 심리·정서적인 문제로 학교생활과 또래 관계의 어려움을 겪고 있는 아동을 대상으로 집단 예술 치유 프로그램을 지원하는 마음톡톡 사업을 진행하고 있다. 2013년부터 2018년까지 마음톡톡에 참여한 아동은 총 1만5000여명에 달한다.