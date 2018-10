이창훈 기자

[데일리한국 이창훈 기자] 현대상선이 경쟁력 강화를 위해 IT(정보기술) 부문 경력사원 공채를 실시한다고 31일 밝혔다.현대상선은 이번 공채를 통해 2020년 도입을 목표로 하고 있는 클라우드 기반 차세대 IT 시스템 핵심 인력 확보와 4차 산업혁명에 따른 해운 물류 디지털화에 중장기적으로 대비할 계획이다.모집 부문은 소프트웨어(SW) 개발 및 운영, 전자문서교환(EDI) 구축 및 운영, 인프라(TA), 기업 응용 프로그램 통합(EAI), 정보보안 등이다.1차 서류 접수 마감은 11월7일까지로, 일정 등 자세한 내용은 현대상선 채용 홈페이지를 통해 확인하면 된다.현대상선 관계자는 “이번 공채는 글로벌 업무 프로세스 혁신과 시스템 개선 업무를 담당할 차세대 전문 IT 인재를 확보하기 위한 것”이라며 “향후 해운업계에 본격적으로 적용될 4차 산업혁명 및 디지털화를 선도할 것”이라고 말했다.한편, 현대상선은 올해 4월에도 IT 경력사원 공채를 진행한 바 있다.