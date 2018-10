서비스랩 운영, 코디 온 서비스 시행, 서비스 책임제 도입 등 높이 평가받아

박현영 기자

[데일리한국 박현영 기자] 코웨이는 한국표준협회가 주관하는 ‘2018 한국서비스품질지수(KS-SQI)’ 조사에서 정수기, 공기청정기 A/S 부문 1위에 선정됐다고 31일 밝혔다.한국서비스품질지수는 한국표준협회와 서울대 경영연구소가 대한민국 서비스 산업과 소비자의 특성을 반영해 공동 개발한 서비스 품질 측정 모델이다. 해당 기업의 제품과 서비스를 실제 구매·이용해 본 고객들을 대상으로 한다.코웨이는 정수기 A/S 부문에서 2002년 첫 1위에 선정된 것을 시작으로 올해까지 총 12회 1위를 차지했다. 코웨이는 올해 처음 신설된 공기청정기 A/S 부문에서도 1위에 선정됐다.코웨이에 따르면 이번 선정에선 정수기, 공기청정기 A/S 부문이 각각 75.2점, 75점으로 가장 높은 점수를 얻었다. 또 서비스랩 운영, 코디 온 서비스 시행, 서비스 책임제 도입 등의 활동에서 좋은 평가를 받았다.앞서 코웨이는 지난 5월 ‘서비스랩’을 신설해 운영하고 있다. 서비스랩은 '고객의 시선으로 진실되게 바라보며, 새로운 아이디어로 고객 경험(Customer Experience)을 혁신한다'라는 취지로 만들어졌다.또한 고객들이 서비스 제공 전·후의 제품 점검 현황을 모바일을 통해 직접 확인할 수 있도록 ‘코디 온(Cody-On) 서비스’를 시행 중이다. 코웨이는 서비스 불만족 개선을 목적으로 고객 불편사항 접수, 해결, 개선점 도출까지 현장 담당자가 원스톱으로 처리하는 ‘서비스 책임제도’도 운영하고 있다.윤현정 코웨이 CS 본부장은 “코웨이는 고객이 제품을 처음 구매해서 설치하고, 사용하기까지의 모든 부분을 고려해 서비스를 개발하고 있다”며 “앞으로도 고객들이 코웨이 제품을 사용하면서 기분 좋은 경험만 할 수 있도록 서비스 혁신에 최선을 다할 계획”이라고 말했다.