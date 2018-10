이정우 기자

[데일리한국 이정우 기자] 한화그룹은 자사의 4개 방산계열사인 한화, 한화시스템, 한화지상방산, 한화디펜스가 미국 워싱턴DC에서 개막한 글로벌 방산전시회 '2018 AUSA'에 참가했다고 8일 밝혔다.미 육군협회(AUSA, Association of the United States Army)가 주관하는 AUSA 2018은 세계 최대 규모의 지상군 분야 방산 전시회로서 매년 미국, 독일, 영국, 이스라엘 등 전세계 650여개 주요 방산업체가 참가한다.한국 기업 중 최대 규모의 전시 부스(418㎡)를 마련한 한화는 ‘지상군의 첨단화에 기여하는 토털 디펜스 솔루션(Total Defense Solution)’을 콘셉트로 △정밀타격 △차세대 전투차량 △차세대 군 통신망 △대공방어 4가지 분야의 핵심역량을 공개했다.먼저 정밀타격 존(zone)에서는 천무 다련장 체계와 수출형 K9 자주포가 전시됐다.천무(한화)는 다양한 탄종을 사용할 수 있는 최신 다련장 체계로서 특히 230mm급 유도탄은 긴 사거리와 정밀타격 능력을 겸비하고 있다.핀란드 수출형 자주포인 K9 FIN(한화지상방산)도 실물로 전시된다.노르웨이 수출형 자주포인 비다르(VIDAR) K9과 비다르 K10 탄약운반장갑차(모형)도 함께 전시한다.대공방어 zone에서는 피아식별장비(IFF) Mode5, 레이저경보수신기(LWR), 비호복합, 한국형수직발사체계(KVLS) 등 항공 및 방공 분야 기술력이 집적된 다양한 솔루션을 소개한다.피아식별장치(한화시스템)는 항공기/함정/유도무기 등에 장착해 아군을 식별해내는 장비로, 이번에 전시된 제품은 레이시온(Raytheon)과의 협력으로 최신 암호화 기술을 적용해 개발한 항공기 탑재용 피아식별장비 Mode5이다.이 외에도 적의 무기로부터 발생되는 레이저 신호를 탐지해 위협 정보를 전송해주는 레이저경보수신기(LWR), 기존 비호에 유도무기를 탑재해 30mm 쌍열포와 유도미사일의 강점을 모두 활용할 수 있는 비호복합(한화디펜스) 등도 전시된다.차세대 전투차량 zone의 주요 제품은 AS 21 레드백(REDBACK) 장갑차, 타이곤(TIGON) 6x6 차륜형 장갑차, 국방로봇이다.지난달 호주 방산전시회에서 처음으로 프로토타입이 공개된 AS 21 레드백(REDBACK) 장갑차(한화디펜스)는 한국 군에서 이미 검증된 K21 보병전투장갑차의 차체를 기반으로 방호력, 화력 성능 등을 높인 미래형 궤도장갑차다.타이곤(한화디펜스)도 지난 4월 처음으로 실물이 공개된 신형 차륜형장갑차다. 최고 110㎞/h이상의 기동성과 표준화 협정(STANAG) 레벨3의 높은 방호력를 갖췄다.이 밖에도 다목적 무인차량, 차륜형 전투로봇 등 미래 전장에 대비한 다양한 국방로봇(한화지상방산)이 영상과 그래픽으로 전시됐다.차세대 군 통신망 zone에서는 DMC(Distributed Mission Critical)-LTE, 전술이동통신체계(TMCS: Tactical Mobile Concentrate System)를 선보인다.DMC-LTE(한화시스템)은 군 통신망에 특화된 분산형 이동 기지국 장비이다. 별도의 전송 장비 없이 기지국 간 연결로 네트워크를 확장해 ‘이동 간 운용’을 지원하며, 전송 속도가 낮은 무전기를 보완하여 멀티미디어 전송이 가능해진다.현재 한국 군에 공급 중인 차량탑재형 이동 기지국 장비 전술이동통신체계(한화시스템)도 함께 전시한다.미주사업부장인 버나드 샴포 부사장은 “현재 미 육군은 운용 중인 기존 무기체계의 현대화, 첨단화를 최우선 과제로 생각하고 있다”며 “한화 방산계열사들이 보유한 유도무기, 지상장비, 방산전자 분야 핵심기술 역량을 적극 홍보해 미국 시장 진출에 가시적인 성과를 만들어 내겠다”고 말했다.