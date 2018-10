이창훈 기자

[데일리한국 이창훈 기자] 한국타이어가 미국 ‘IDEA 디자인 어워드 2018’에 2세대 전기자동차 전용 타이어 ‘키너지 AS ev’를 자동차 운송 부문에 출품해 ‘파이널리스트’를 수상했다고 5일 밝혔다.한국타이어는 지난 2014년, 2015년, 2017년에 IDEA 디자인 어워드에서 미래형 콘셉트 타이어로 각각 브론즈, 위너, 파이널리스트 등을 수상한 바 있다.한국타이어는 올해 키너지 AS ev가 파이널리스트를 수상한 것은 한국타이어에서 생산한 양산 타이어로는 최초 수상이라고 밝혔다.한국타이어 관계자는 “이번 수상을 통해 글로벌 기업으로서 혁신적 디자인 철학과 기술 경쟁력을 다시 한 번 입증했다”고 말했다.키너지 AS ev는 전기차 모델에 최적화된 저소음 환경을 구현할 뿐만 아니라 초고성능 승용차용 타이어 수준의 편안한 승차감과 최상의 주행 성능 및 조종 안정성을 제공하는 것이 특징인 제품이다.한국타이어는 “IDEA 디자인 어워드 2018 수상을 통해 미래 드라이빙 환경을 이끌어갈 디자인 철학 역량과 가능성을 인정받았다”며 “앞으로도 글로벌 기업으로서 혁신적 디자인을 적극적으로 발굴해 미래 타이어 산업 선도에 앞장설 계획”이라고 밝혔다.IDEA 디자인 어워드는 미국 ‘산업디자이너협회’가 주관하는 세계 최고 권위의 디자인 공모전으로 ‘iF 디자인 어워드’, ‘레드닷 디자인 어워드’와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다.