동효정 기자

[데일리한국 동효정 기자] 명절 이후 쌓인 피로를 풀기 위한 힐링 여행뿐만 아니라 가을 여행을 위한 호캉스 패키지가 출시되고 있다. 떠나기 좋은 가을, 가성비 좋은 호텔 식사 및 숙박 패키지를 소개한다.켄싱턴리조트는 여성 고객 전용 상품으로 '여자들의 수다 패키지'를 11월 30일까지 선보인다. 추석 연휴기간 전후에 명절 스트레스, 육아에 지친 여성들을 위한 패키지로 추천한다.‘여자들의 수다 패키지’는 켄싱턴리조트 6개 지점(청평, 충주, 경주, 설악비치, 지리산하동, 지리산남원)과 글로리콘도 2개 지점(도고, 해운대)에서 선보이며 여성 고객들이 선호하는 혜택을 엄선했다.이번 패키지는 객실(1박)과 조식(2인)이 혜택이 공통으로 포함돼 주중(일~목) 전용 상품으로 출시됐다. 대표 혜택으로는 여유롭고 한가한 오후를 보낼 수 있는 △3단 애프터눈 티세트, 몸에 쌓인 피로를 풀 수 있는 △온천 이용권, 낭만적인 가을 피크닉을 위한 △피크닉 박스 등을 선보인다.켄싱턴리조트 청평, 지리산남원, 지리산하동의 대표 혜택은 ’3단 애프터눈 티세트’다. 3단 애프터눈 티세트는 클럽 샌드위치, 머핀, 스콘, 마카롱, 조각 케이크, 요거트, 과일 등의 메뉴가 허브티와 함께 제공된다. 켄싱턴리조트 충주와 글로리콘도 해운대의 대표 혜택은 ‘다과 세트’다. 다과 세트는 아메리카노와 머핀 또는 사과 유과가 제공된다.켄싱턴리조트 설악비치의 대표 혜택은 △해수 사우나 이용권(2매)이다. 해수 사우나는 통 유리 너머 펼쳐진 동해 바다를 감상하며 피로와 여독을 풀 수 있는 힐링 장소다. 리조트 앞에는 프라이빗 해변이 펼쳐져 있어 피크닉 박스를 즐기며 여유롭게 산책하기 좋다.켄싱턴리조트 경주는 ‘피크닉 박스’, 글로리콘도 도고의 ‘온천 이용권’과 ‘아메리카노’ 혜택을 제공한다.가격은 최저 6만9000원(세금 포함)부터며 지점별, 객실 타입별 금액은 상이하다. 공식 홈페이지를 통해 9월 29(토)까지 예약 시 각 리조트와 콘도 인근의 주요 관광지 입장권(2매)를 무료 제공한다.롯데호텔제주 일식당 모모야마에서는 고객들의 마음까지 채울 고메(gourmet) 프로모션을 10월 31일까지 진행한다.모모야마는 6종의 초밥을 마음껏 즐길 수 있는 ‘런치 스페셜 무제한 초밥 정식’을 선보인다. 모모야마는 초밥의 ‘샤리(초밥에 사용되는 밥)’와 간장을 모모야마만의 비법으로 개발해 ‘네타(밥에 올리는 재료)’ 본연의 맛을 극대화 시켰다는 호평을 받고 있다. 셰프 추천튀김, 샐러드, 우동, 그리고 후식으로 제공되는 아이스크림까지 4만 9000원에 즐길 수 있다.제철 ‘대게’를 맛볼 수 있는 ‘가을 대게 미식 이야기’도 식도락가들에게 주목 받고 있다. 가을철 먹거리인 대게는 단지 맛뿐만이 아니라 풍부한 필수 아미노산과 영양소를 섭취할 수 있다.모모야마에서는 단풍 빛깔로 곱게 물든 최고급 등급의 붉은 대게를 사용한 초회와 일본식 게살 스프, 신선한 활 대게 사시미, 대게살 튀김, 활 대게 찜, 대게장 알밥 등 총 7코스로 구성된 대게 요리를 준비했다. 혀끝에서 물씬 느껴지는 대게의 짭조름하면서도 구수한 풍미와 함께 아름다운 제주의 가을 정취를 만끽할 수 있다. 가격은 8만 5000원이며 세금 및 봉사료 포함이다.호텔신라의 프리미엄 비즈니스호텔 신라스테이의 서초와 마포에서는 신라스테이 리워즈 회원을 대상으로 한 가을 소풍 패키지인 '올 인 원 피크닉(ALL IN ONE PICNIC)'를 출시했다.'올 인 원 피크닉(ALL IN ONE PICNIC)' 패키지는 가을 소풍을 편안하게 즐길 수 있는 아이템들로 구성했다. 야외 활동 시 필수 준비물인 '피크닉 매트(1개)'와 '무릎담요(1개)'를 제공한다. 한정판 '보냉 가방'도 제공한다. 슬림한 사이즈로 휴대가 간편하고 보냉 효과도 뛰어나 간단한 음료를 챙기기에 제격이다. 또한 가을볕에 피부를 지켜 줄 '무스텔라(MUSTELA) 선크림 키트(1개)'도 제공한다.해당 패키지는 △스탠더드 객실(1박), △신라스테이 피크닉 매트(1개), △신라스테이 무릎담요(1개), △신라스테이 리미티드 보냉 가방(1개), △초록마을 ‘21곡 크림치즈롤’ (8개입, 2봉지), △무스텔라(MUSTELA) 선크림 키트 (1개, 선착순 제공), △리워즈 3000 포인트 적립 혜택이 제공되며, 패키지 이용 기간은 10월 31일까지다.신세계 부티크 호텔 '레스케이프(L'Escape) 호텔'은 추석을 포함한 가을 시즌 세 가지 스페셜 객실 패키지를 제공한다. 도심 속에서 충분한 휴식과 여유로운 시간을 보낼 수 있어 해당 패키지를 통해 명절 동안 받은 몸과 마음의 스트레스를 해소할 수 있다.'파리지엔 릴렉세이션(Parisian Relaxation) 패키지'는 레스케이프 호텔의 '스파 바이 보테비알'과 함께 하는 객실 패키지다. 프렌치 부티크 호텔 인테리어의 대가 자크 가르시아가 디자인한 객실에서의 1박과 14만원 상당의 바디 또는 페이셜 트리트먼트 50분 프로그램이 포함된다.스파 제품은 프랑스 상위 1% 브랜드인 '비올로직호쉐쉬'와 '떼마에'의 제품으로 진행하며 전문적인 테라피스트의 맞춤 서비스를 통해 지친 피로를 풀어준다. 스위트 객실 이용 시 조식(2인)이 무료 제공되며 투숙 기간 중 7층에 위치한 '르 살롱 바이 메종 엠오' 20% 할인 혜택을 제공한다. 해당 패키지는 1인 또는 2인 옵션으로 선택 가능하다.레스케이프 호텔 관계자는 "명절 동안 몸과 마음에 피로가 쌓인 며느리 고객을 위해 명절이 끝나고 오롯이 스스로를 위한 휴식을 누릴 수 있는 스파 패키지를 마련했다"며 "도심 속 파리지엔 이스케이프를 통해 다시 바쁜 일상으로 돌아가기 전 활력을 되찾고 호캉스를 즐기시길 바란다"고 말했다.