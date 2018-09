[추석기획-호텔] 1인가구부터 대가족까지 모두가 즐길 수 있는 롯데호텔 호캉스

동효정 기자

[데일리한국 동효정 기자] 가족들을 위한 뜻깊은 추석 선물을 고민하고 있는 이들에게 반가운 소식이 전해졌다. 롯데호텔서울이 민족 최대의 명절 추석을 맞아 사랑하는 이들과 JTBC의 인기 프로그램 ‘팬텀싱어’의 감동을 함께하며 특별한 시간을 보낼 수 있는 ‘Scent of Autumn 콘서트’ 패키지를 선보인다.이 패키지는 9월 26일까지 투숙 가능하며 지난 1일 새로 개관한 이그제크티뷰 타워 그랜드 디럭스룸 1박, 조식과 애프터눈 티, 칵테일 서비스 등을 이용할 수 있는 럭셔리 라운지인 ‘르 살롱’ 2인 이용 혜택, Scent of Autumn 디너콘서트 R석 티켓 2장이 포함됐다. 65만원에 예약 가능하다.메인 타워를 선택할 경우, 디럭스 룸 1박, 2인 클럽라운지 이용혜택, Scent of Autumn 디너콘서트 R석 티켓 2장으로 구성된 동일 패키지를 더 합리적인 가격(43만원)에 이용할 수 있다.Scent of Autumn 콘서트는 추석 연휴 마지막 날인 9월 26일 단 하루, 롯데호텔서울 2층 크리스탈볼룸에서 오후 6시30분부터 진행되며 뮤지컬계 최고의 스타 마이클 리, 팬텀싱어 시즌1을 통해 떠오르고 있는 신성 백형훈과 기세중이 선사하는 가슴 설레는 음악들이 롯데호텔서울 스타셰프들의 스폐셜 디너와 함께 제공된다. 사랑하는 가족들과 올해 마지막 황금 연휴를 음악과 함께 마무리하는 것을 어떨까.롯데호텔은 가족, 연인, 친구와 함께 풍성한 명절을 보낼 수 있는 ‘Heavenly Holiday’ 패키지도 10월 9일까지 선보인다.이번 ‘Heavenly Holiday’ 패키지는 명절 가사일, 교통체증 등으로 인해 쌓인 피로를 풀고 폭염, 태풍 때문에 미룬 늦깎이 휴가도 즐길 수 있도록 다양하게 준비됐다.구름 위의 휴식 공간에서 최상의 서비스를 경험할 수 있는 시그니엘서울에서는 프리미어 룸 1박과 롯데시네마 샤롯데관 영화관람권2매, 인룸다이닝(룸 서비스) 조식 2인이 포함된 패키지를 50만원부터 만나볼 수 있다.온 가족이 함께 즐거운 시간을 보낼 수 있는 디럭스 스위트 룸 1박, 조식3인(성인2인, 어린이1인), 20만원 상당의 에비앙스파 전신 트리트먼트 (60분) 프로그램 1인, 롯데월드 자유이용권 3매가 제공되는 패키지는 80만원부터 이용할 수 있다.롯데호텔서울과 롯데호텔월드에서는 룸 서비스 추석 메뉴(전통주와 전)가 포함된 패키지로 명절 분위기를 한껏 냈다. 롯데호텔서울에서는 객실 1박, 라세느 조식2인, 룸 서비스 추석 메뉴, 레이트 체크아웃(오후3시)의 혜택을 묶어 24만원부터, 롯데호텔월드에서는 객실 1박과 룸 서비스 추석메뉴를 포함한 패키지를 19만원부터 제공한다.롯데호텔울산과 롯데호텔부산에서는 객실 1박, 조식 2인, 룸 서비스로 구성된 패키지를 각각 18만원, 21만원부터 예약할 수 있다.선선한 바람이 부는 가을 휴가를 계획하고 있다면 황금연휴 기간 동안 국내 최고 인기 여행지 제주도에서 가을의 경관과 분위기를 만끽하는 것도 좋은 방법이다. 롯데호텔제주는 디럭스 레이크 뷰 패밀리 트윈 룸 1박, 조식3인(성인 2인, 어린이1인), 룸 서비스 세트, 여행 스타일에 맞춰 색다른 제주를 즐길 수 있는 ACE(Active & Creative Entertainer) 패밀리 체험프로그램, 피트니스 클럽 등의 혜택을 누릴 수 있는 패키지를 37만원부터 제공한다.롯데시티호텔(마포, 김포, 제주, 대전, 구로, 명동, 울산)에서는 실속 있는 금액이 돋보이는 패키지들을 선보인다. 객실 1박과 조식 2인, 치킨 또는 피자와 음료가 포함된 패키지를 11만 5000원부터 이용할 수 있으며, 울산을 제외한 6개의 롯데시티호텔에서는 2박 이상 투숙 시 1박당 1만원의 추가 할인도 받을 수 있다.추석 연휴 기간 ‘추캉스(추석 바캉스)’를 떠나는 이들을 위한 패키지도 있다. 롯데호텔괌은 객실 1박, 카바나 2시간(성인2인, 어린이2인), 라세느 조식 2인, 치킨과 맥주가 포함된 패키지를 252달러(한화 약 28만원)부터, 객실을 오션 프론트 디럭스로 업그레이드 할 경우 271달러(한화 약 30만원)부터 예약할 수 있다. 3박 이상 투숙 시에만 예약 가능하다.롯데레전드호텔 사이공은 디럭스 시티 룸 1박, 조식2인, 디럭스 리버 무료 업그레이드, 룸 서비스 레전드 버거로 구성된 패키지를 260만동(한화 약 12만원)에 이용할 수 있으며, 90만동(한화 약 4만원)을 추가하면 룸 서비스를 아트리움 디너 2인으로 변경할 수 있다.스위트 룸 1박, 조식2인, 룸 서비스 레전드 버거, 릴렉싱 풋 테라피 (60분) 1인이 포함된 패키지는 490만동(한화 약 23만원)이다. 상기 패키지 가격은 세금 및 봉사료 별도이며 기간별, 호텔별 상이할 수 있다.