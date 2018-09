[데일리한국 박현영 기자] 손오공은 바비(Barbie)가 인스타그램 이벤트 ‘YOU CAN BE A STYLIST’를 실시한다고 10일 밝혔다.이벤트는 소녀들에게 다양한 롤모델을 제시하고 있는 바비의 브랜드 메시지인 ‘You can be anything(너는 무엇이든 될 수 있어)’의 일환으로 마련됐다. 특히 이번 이벤트를 통해 바비와 함께 미래의 꿈을 이뤄가자는 취지에서 기획됐다.이벤트 참여 방법은 바비의 다양한 패션 아이템을 활용해 멋지게 스타일링된 나만의 바비인형을 촬영해 자신의 인스타그램에 해시태그(#youcanbeanything, #바비스타일리스트)와 함께 업로드한 뒤, 손오공 공식 인스타그램에 이벤트 응모 완료 댓글을 남기면 자동 응모된다.손오공 측은 “유행을 선도하는 패션 아이콘 바비는 의상, 액세서리, 헤어 도구를 이용해 바비인형에게 직접 스타일링 해보며 패션 놀이를 즐길 수 있다”며 “구성된 소품들로 아이들의 꿈을 담아 바비가 표현한 다양한 직업들도 체험해 볼 수 있다”고 설명했다.선발된 최고의 스타일리스트 1명에게는 바비 스위트룸에서 숙박할 수 있는 그랜드 워커힐 서울 호텔의 클럽 스위트 ‘바비룸' 1박 숙박권을 증정한다. 참여기간은 오는 30일까지며 당첨자는 내달 2일 발표한다.그랜드 워커힐 서울 ‘바비룸’은 핑크를 메인 컬러로 모든 가구가 바비 전용 제품으로 꾸며져 있으며, 하나의 룸으로만 운영되고 있다.손오공의 바비 브랜드 담당자는 “바비는 120여 개의 직업으로 표현되며, 바비인형은 더 이상 단순한 장난감이 아닌 시대를 거쳐 변화된 여성상을 보여주는 시대의 상징으로 변화했다”며 “무엇이든 상상하면 이뤄진다는 바비의 메시지처럼 바비는 항상 꼬마 숙녀들의 꿈을 응원하고 함께 이뤄가며 영원한 롤모델로 남길 바란다”고 말했다.