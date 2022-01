4대 아젠다 설정…“성장 기회 여는 도약의 한 해 만들어야”

정우교 기자

[데일리한국 정우교 기자] 임영진 신한카드 사장이 올해 전략 방향을 '딥 플레이'(Deep pLay)로 설정했다고 밝혔다.3일 임영진 사장은 신년사를 통해 "그동안 다져온 1등 사업자의 핵심 역량과 플랫폼 기업을 향한 새로운 진화를 더해, '라이프앤파이낸스 플랫폼' 기업으로서 시장 주도권을 확보해 나가겠다"며 이같이 밝혔다.임 사장은 올해 아젠다를 △본원적 경쟁력 극대화(P) △신성장 수익 다각화(L) △데이터와 디지털 활성화(A) △문화 대전환(Y) 등으로 제시했다.우선 '본원적 경쟁력 극대화'(Pace To the 一流)를 통해 카드 본업인 지불결제 시장에서 1등 시장지배력과 일류 혁신으로 차별화된 우위를 지켜 신한카드만의 든든한 성장 토대를 강화해 나갈 것을 강조했다.이어 '신성장 수익 포트폴리오 다각화'(Leap to the Life & Finance)에 대해서는 마이카, 마이샵, 뉴올댓 등 생활 플랫폼 영역을 확대하고 오픈뱅킹, 마이데이터, 마이크레딧 등 미래사업 고도화와 종합지급결제업의 새로운 접목을 통해 사업 포트폴리오를 지속 확장할 계획이다.또한 세번째 아젠다로는 '데이터와 디지털의 활용 역량 극대화'(Access to Deep-tech)로 설정했다. 이는 업계 최고의 역량의 데이터와 디지털을 통해 고객 마음을 향하고 '더 쉽고 편안한, 더 새로운 금융'의 경험을 선사하는 진정한 딥테크 기업으로 거듭난다는 목표다.마지막으로는 '일 사람 환경 모든 것을 바꾸는 문화 대전환'(Year of RE:BOOT)으로 임직원 모두가 변화를 통한 끊임없는 문화 리부트를 통해 지속 성장을 이끄는 신한카드만의 새로운 성장문화를 정착해 나갈 예정이다.임영진 신한카드 사장은 "새로운 길을 열어 더 나은 미래를 만든다는 개신창래(開新創來)의 의미처럼 위기의 바람 앞에 멈춤이 아닌 더 큰 성장의 기회를 여는 힘찬 도약의 한 해를 만들어야 한다"며 "올해를 신한카드만의 차별화된 '딥 플레이'로 조용병 신한금융그룹 회장이 강조하는 비전인 '더 쉽고 편안한, 더 새로운 금융'을 달성하는데 일조하고 불확실성을 뛰어넘는 돌파 성장을 통한 일류 플랫폼 기업으로 끊임없이 진화해 나가자"고 말했다.