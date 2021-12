플랫폼 ‘이프랜드’서 진행…다양한 경품 제공

정우교 기자

[데일리한국 정우교 기자] 삼성카드는 오는 13일부터 18일까지 메타버스 이벤트 'My iD 나만의 취향랜드'를 진행한다고 7일 밝혔다. 이는 삼성 iD 카드 론칭을 기념한 이벤트다.My iD 나만의 취향랜드는 메타버스 플랫폼인 이프랜드(ifland)를 통해 실시된다. 삼성 iD카드를 간접 체험하는 'My iD 스튜디오'와 유튜브 크리에이터와 함께 하는 'My iD 취향저격파티'로 구성된다.우선 My iD 스튜디오는 이벤트 기간 상시 참여할 수 있으며 삼성 iD 카드 디자인 비하인드 토크와 다양한 경품 이벤트가 진행된다. 또한 My iD 취향저격파티는 16일부터 18일까지 사전 응모 고객을 대상으로 실시된다. 유튜버 별로 2회씩 총 6회 진행되며 참석자 전원이 참여를 통해 다양한 경품을 받을 수 있는 이벤트도 마련했다.삼성카드는 또한 프로그램 회차별로 추첨을 통해 선정된 1명에게 300만원 상당의 상품을 제공할 계획이다. 이벤트 사전 응모는 삼성카드 공식 인스타그램에서 할 수 있으며 추첨을 통해 참여 대상 고객을 안내할 예정이다.삼성카드 관계자는 "MZ세대에게 익숙한 메타버스 플랫폼으로 소통해 공감을 얻고 삼성카드가 취향 존중 브랜드임을 알리기 위해 이번 행사를 기획했다"면서 "이번 행사를 시작으로 고객의 취향에 딱 맞는 혜택을 제공하고 즐거움까지 전하는 브랜드 활동을 지속적으로 늘려갈 계획"이라고 말했다.