“기술을 통해 보험 시장의 혁신과 차별화 꾀한다”

박재찬 기자

[데일리한국 박재찬 기자]리치앤코가 개발자, 기획자, 데이터분석가 등 본사 IT 직군의 경력직 공개채용을 실시한다고 16일 밝혔다.이번 채용은 IT 부문에 한해 실시하는 리치앤코의 첫 경력직 공개채용으로, 유능한 디지털 인재 확보와 IT 경쟁력 강화 차원에서 진행된다. 채용 포지션은 iOS 앱 개발, 플랫폼 UI·서버 개발, 인프라 운영, 서비스 기획, 데이터 분석 등이다.이번 채용의 가장 큰 특징은 스펙이 아닌 업무 역량을 중심으로 채용한다는 점이다. 서류전형 시 이력서, 자기소개서 위주의 평가에서 벗어나 직무 역량에 집중해 채용을 진행한다. 회사는 경력 기술서와 포트폴리오 등을 위주로 서류 전형, 인터뷰 등을 진행할 계획이다.이번 채용에 관심있는 IT 경력자는 잡코리아, 사람인 등 다양한 취업사이트를 통해 채용공고를 확인할 수 있으며 리치앤코 기업 채용 사이트에서 서류 접수가 가능하다. 서류 접수 기간은 이달 28일까지다.공태식 리치앤코 대표는 “리치앤코는 보험 유통 시장에서 기술을 통한 서비스의 혁신과 차별화를 이뤄내고 있다”라며 “고객 중심의 보험 유통 시장을 만들어 나아가는 데 많은 개발자와 기획자들이 함께 해주길 바란다”고 밝혔다.